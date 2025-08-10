Publicidad

Àlex Palou, tetracampeón de la IndyCar, tras podio en el Gran Premio de Portland

Àlex Palou, tetracampeón de la IndyCar, tras podio en el Gran Premio de Portland

Este domingo 10 de agosto, el español Àlex Palou (Chip Ganassi) se coronó campeón de la IndyCar por cuarta vez en su carrera (2021, 2023, 2024 y 2025).

Àlex Palou (Chip Ganassi), ganador de la IndyCar 2025.
AFP.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 10, 2025 05:32 p. m.