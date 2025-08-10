Ter Stegen, se pronunció tras polémica con Barcelona: "Es el momento de mirar hacia adelante"

El meta alemán Marc André ter Stegen, primer capitán del Barcelona, aseguró durante la presentación del equipo en el previo del trofeo Joan Gamper, este domingo, que es "el momento de mirar hacia adelante", una vez solucionado el conflicto existente con el club.

"Creo que ha sido importante solucionar el tema con el club y ahora es momento para mirar hacia delante", afirmó Ter Stegen, que recibió más aplausos que pitos cuando fue presentado como uno de los cuatro capitanes del equipo al saltar al césped del estadio Johan Cruyff.

Ter Stegen habló de la ilusión del barcelonismo por volver al Spotify Camp Nou y dio la bienvenida a los tres fichajes: el meta Joan García y los delanteros Marcus Rashford y Roony Bardghji.

"Queremos dar la bienvenida a las nuevas caras y obviamente dar mi apoyo en todas las situaciones con las que nos podemos encontrar. Creo que vamos a ser mejores, vamos a ser más fuertes y estoy seguro de que encajan muy bien en este vestuario", comentó el capitán azulgrana.

Publicidad

También agradeció al equipo técnico, encabezado por el técnico alemán Hansi Flick, por "el gran trabajo" realizado. "El año pasado he disfrutado muchísimo como aficionado, donde he estado muchas veces desafortunadamente. Nos ha devuelto un fútbol de éxito y hemos disfrutado muchísimo", comentó.

Marc-Andre ter Stegen, arquero del Fútbol Club Barcelona. PAU BARRENA/AFP

Antes se había dirigido a los 6.000 espectadores que se dieron cita en el estadio Johan Cruyff, Flick, quien en español agradeció el apoyo de los aficionados durante el curso pasado.

Publicidad

"Vivimos momentos muy bonitos juntos, fue un año especial y queremos seguir con esta bonita historia. En la nueva temporada trabajaremos duro y sin excusas. Queremos ganar muchos partidos y muchos títulos", dijo.



Barcelona cerró pretemporada con goleada 5-0 al Como

Barcelona vs. Como. AFP.

El FC Barcelona cerró su pretemporada con una goleada por 5-0 al Como italiano durante el Trofeo Joan Gamper, una última puesta a punto antes de su debut en LaLiga el próximo sábado.

Los dobletes del centrocampista Fermín López (21, 35) y del atacante Lamine Yamal (42, 49) y la diana del brasileño Raphinha (37) cerraron una goleada bien encaminada desde la primera mitad.

Celebrado en el estadio Johan Cruyff, a la espera de que el Barça pueda volver al Camp Nou, el equipo de Hansi Flick demostró estar listo para iniciar la próxima semana la defensa de su título de campeón de España.

Publicidad

Tras haberse llevado LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España el pasado curso, el Barça entrará en liza en el nuevo campeonato el próximo sábado, en Mallorca.