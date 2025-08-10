Extécnico de Selección Colombia se quedaría sin trabajo: "Sus estadísticas son de espanto"

La experiencia de Arturo Reyes en el fútbol peruano parece llegar a su fin después de tan solo tres meses. El entrenador samario, de 56 años, asumió la dirección técnica del Sport Boys en mayo de este año con la expectativa de revitalizar a un club histórico que atraviesa momentos complicados. Sin embargo, los resultados no han estado a la altura de las expectativas y la continuidad del colombiano está prácticamente descartada.

Durante su breve etapa en el banquillo ‘rosado’, Reyes dirigió un total de 10 partidos por la Liga 1 de Perú. Su balance es negativo: apenas dos victorias, dos empates y seis derrotas. Estos números, sumados a un rendimiento irregular en ataque y defensa, han hecho que la presión de la afición y la crítica de los medios locales crezcan con fuerza en las últimas semanas.

En su más reciente compromiso, Sport Boys visitó a Universitario de Deportes en el estadio Monumental. El duelo fue parejo en varios pasajes, pero un gol de Jairo Concha bastó para que el conjunto ‘crema’ se impusiera por la mínima diferencia. Este nuevo tropiezo dejó al equipo en una posición delicada en la tabla y a Reyes en la cuerda floja.



En Perú dan como un hecho la salida de Reyes

Arturo Reyes

Tras la derrota ante Universitario, varios medios peruanos coincidieron en que la salida de Arturo Reyes del Sport Boys es cuestión de horas. El club ocupa la casilla 15 del campeonato, con apenas cuatro puntos y una diferencia de gol de -5, cifras que reflejan las dificultades del equipo para competir de manera consistente.

El periodista Jorge Solari, a través de su cuenta en X, fue categórico: “Sport Boys tiene programado su próximo entrenamiento para el lunes 11; mañana (libre) tendrán reunión con Arturo Reyes, para acordar su salida. Sus estadísticas son de espanto, sus decisiones técnicas discutidas, su salida es inminente. Mañana se haría oficial”.

Sport Boys tiene programado su próximo entrenamiento para el lunes 11; mañana (libre) tendrán reunión con Arturo Reyes, para acordar su salida.



Sus estadísticas son de espanto, sus decisiones técnicas discutidas, su salida es inminente.



Mañana se haría oficial pic.twitter.com/bzW6nPjouv — JORGE SOLARI CASELLA (@jsolari17) August 10, 2025

Equipos que ha dirigido Arturo Reyes

La carrera de Arturo Reyes como director técnico ha sido amplia y variada. Su trayectoria comenzó en el Atlético Bucaramanga, para luego pasar por Patriotas y Barranquilla FC, donde consolidó su experiencia en el manejo de plantillas jóvenes. Posteriormente, estuvo al frente de la Selección Colombia Sub-20 y Sub-23, además de asumir interinatos con la selección absoluta en procesos de transición.

En 2018 dirigió algunos partidos de manera interina de la Selección Colombia de mayores.

En el fútbol profesional colombiano, Reyes ha tenido varios ciclos con el Junior de Barranquilla, equipo con el que consiguió su logro más importante: el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2023. Su paso por clubes y selecciones le ha permitido ganar reconocimiento en el medio, aunque también ha sido objeto de críticas por la irregularidad de algunos de sus proyectos.

De momento, la etapa de Reyes en el fútbol peruano parece destinada a cerrar sin los resultados esperados, dejando abierta la incógnita sobre cuál será su próximo desafío en los banquillos.