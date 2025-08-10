Jugadora del Cali arremetió contra el arbitraje: "Hay que salir muriendo para sancionar"

En la Liga BetPlay femenina se disputó la segunda jornada de los cuadrangulares, dejando como uno de los resultados el empate 0-0 entre Deportivo Cali e Internacional. Más allá de que no hubo goles y mayores emociones, sí se presentó una jugada que dejó una fuerte denuncia de una futbolista de las azucareras.

Se trata de Ingrid Guerra, quien tuvo que ser sustituida a los 57 minutos por Michelle Velásquez luego de un fuerte corte que sufrió cerca de una de sus cejas. La jugadora tuvo que salir en camilla porque no paraba de emanar sangre de su rostro.

Luego del pitazo final, Guerra compartió imágenes de su herida junto con mensajes de denuncia por lo acontecido. "Jajaja dizque una falta normal", fueron las primeras palabras. Luego, en un video se notó más su frustración: "¿Ni siquiera amarilla? ¿hay que salir muriendo para sancionar", expresó la futbolista del Cali.

Historias de Ingrid Guerra en Instagram. Historias de Ingrid Guerra en Instagram.

Historias de Ingrid Guerra en Instagram. Historias de Ingrid Guerra en Instagram.