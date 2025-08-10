Publicidad

Jugadora del Cali arremetió contra el arbitraje: "Hay que salir muriendo para sancionar"

Jugadora del Cali arremetió contra el arbitraje: "Hay que salir muriendo para sancionar"

En el empate 0-0 entre Deportivo Cali e Internacional, la futbolista Ingrid Guerra sufrió un fuerte corte en su rostro y no dudó en quejarse del arbitraje.