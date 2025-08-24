¿Cómo quedó Santiago Buitrago en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 2?

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a España, disputada entre Alba y Limone Piamonte, de 159,5 km, y se enfundó el maillot rojo de líder. Y es que Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), al ser un especialista en el embalaje, le costó la montaña y le fue imposible defender la camiseta de líder.

Vingegaard ganó en la primera cima en alto de la Vuelta con un tiempo de 3h 47' 14'', a una media de 42,1 km/h. El danés se impuso en un apretado pulso final al italiano Giulio Ciccone (Lidl Trek) y al francés David Gaudu (Groupama). De esa manera, el doble ganador del Tour de Francia es el nuevo portador de la camiseta roja, sacando ciertas diferencias.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2025 Getty Images

Con relación a Giulio Ciccone (Lidl Trek), que es el segundo, ya son cuatro segundos, mientras que a David Gaudu (Groupama - FDJ), quien completa el podio en la tercera plaza, le tomó 6''. Pero las buenas noticias para Colombia pasan porque tiene dos corredores en el top 10 de La Vuelta: Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

En el caso del 'joven maravilla' es cuarto, a 10 segundos, mientras que el bogotano aparece séptimo, a 12''. De esa manera, no se descarta que se convierta en el nuevo líder de su equipo, teniendo en cuenta que Antonio Tiberi, que había sido el elegido para esta labor, cedió terreno y quedó de 28 en la clasificación general, a 31 segundos de la parte alta.