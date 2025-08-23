Publicidad

Ciclismo  / Santiago Buitrago, atento al anuncio de última hora de Bahrain Victorious en Vuelta a España

Santiago Buitrago, atento al anuncio de última hora de Bahrain Victorious en Vuelta a España

A pesar de que todo parecía estar listo y definido para la última grande del ciclismo de la temporada, el equipo en el que corre Santiago Buitrago tomó una decisión.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, fue elegido para la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 23, 2025 07:43 a. m.