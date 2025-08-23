Santiago Buitrago, atento al anuncio de última hora de Bahrain Victorious en Vuelta a España

Santiago Buitrago es una de las cartas fuertes de Colombia para brillar en la Vuelta a España 2025. Recordemos que el bogotano, de 25 años, ya sabe lo que es firmar un top 10 en esta competencia y también en el Tour de Francia. Eso sí, para esta edición de la ronda ibérica, Bahrain Victorious no lo escogió como líder de equipo, ya que Antonio Tiberi fue el elegido.

Sin embargo, hubo un cambio de última hora que sorprendió a todos. El italiano Damiano Caruso se convirtió en una de las bajas sensibles para la Vuelta a España, tras sufrir una fractura en la mano derecha como consecuencia de un resbalón accidental. Dicha información fue revelada por la escuadra, justo después de que se llevara a cabo la presentación de equipos.

Caruso (Ragusa, 1987), que acabó segundo en el Giro de 2021, llegaba a la carrera española en un buen momento y era uno de los hombres fuertes del Bahrain, no solo para luchar por la clasificación general, tras haber finalizado la pasada 'corsa rosa' en la quinta posición, sino también como uno de los principales gregarios, dependiendo del desarrollo de la carrera.

🚨 Medical Update @CarusoDamiano won’t start Stage 1 of @lavuelta after fracturing his hand in a fall yesterday.



He’ll be replaced by @Fin_Pickering, making his Grand Tour debut.



Get well soon, Damiano! ❤️‍🩹 pic.twitter.com/jokFjBnW4J — Team Bahrain Victorious (@BHRVictorious) August 22, 2025

El equipo que dirigen Franco Pellizotti y Xavier Florencia ha anunciado que el sustituto de Caruso será el británico Finlay Pickering, en la que será su primera gran vuelta. "Damiano Caruso no comenzará la etapa 1 de La Vuelta, después de fracturarse la mano en una caída. Será reemplazado por Pickering, que hará su debut en el Grand Tour", escribió la escuadra.

Santiago Buitrago, en la presentación de equipos de la Vuelta a España 2025, con el Bahrain Victorious Getty Images

Publicidad

Pero no fue lo único que publicaron en sus redes sociales, específicamente en su cuenta de 'X', pues adjuntaron una imagen del italiano, horas antes del accidente que sufrió, y escribieron "¡Mejórate pronto, Damiano!". De esa manera, los planes para Santiago Buitrago podrían cambiar, pues no se descarta que asuma el rol de ser el gregario de lujo de Antonio Tiberi.