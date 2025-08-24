Publicidad

Santiago Buitrago, entre risas: divertido momento en la etapa 2 de la Vuelta a España

En medio de la tensión que se vive en el día a día, también hay pequeños espacios para distraerse y el colombiano Santiago Buitrago protagonizó uno de ellos.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, en la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 24, 2025 08:44 a. m.