Santiago Buitrago, entre risas: divertido momento en la etapa 2 de la Vuelta a España

Santiago Buitrago es una de las cartas fuertes del Bahrain Victorious. A pesar de que Antonio Tiberi es el líder, el colombiano es visto como un gregario de lujo o, en su defecto, puede ser un plan B para la clasificación general, en caso de que el italiano no esté a la altura de la situación. Por eso, la presión que hay sobre el 'escarabajo' es grande, al ser una pieza clave.

Sin embargo, no todo es ciclismo y, en medio de la tensión, hay pequeños momentos para distraerse y pasarla bien. Prueba de ello fue lo publicado por el equipo, en la previa de la etapa 2 de la ronda ibérica, donde el bogotano protagonizó una divertida escena. En el carro de la escuadra, probaron los radios de comunicación y todo terminó entre risas con un compañero.

Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious, fue elegido para la Vuelta a España 2025 Getty Images

Divertido momento de Santiago Buitrago, en la etapa 2 de Vuelta a España 2025