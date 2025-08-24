Publicidad

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 2?

En una exigente jornada, donde hubo lluvia, caídas, retiros y un final en alto, el ciclista colombiano Egan Bernal se lució y firmó una brillante presentación.

Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, se lució en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers, se lució en la etapa 2 de la Vuelta a España 2025
Getty Images
Por: Caracol Sports
|
Actualizado: agosto 24, 2025 11:13 a. m.