¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 2?

Pocos días le bastaron a Egan Bernal para demostrar que está en forma en la Vuelta a España. Este domingo 24 de agosto, se lució entre Alba y Limone Piemonte y a lo largo de los 159,5 kilómetros de recorrido, siendo protagonista, en especial, en la parte final. Y es que no solo se mantuvo junto a los favoritos al título, sino que, además, llegó a ilusionarse con la victoria.

Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se llevó el triunfo, con un tiempo de 3h 47' 14'', convirtiéndose en el nuevo portador de la camiseta roja, como líder de la clasificación general. Y es que Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) es un embalador nato y, como el remate fue en montaña (puerto de segunda), no pudo responder, lo que le impidió defender su primer lugar.

Quienes siguen al danés son Giulio Ciccone (Lidl Trek), en la segunda posición, a 4'', y David Gaudu (Groupama - FDJ), de tercero y completando el podio, a seis segundos. No obstante, las miradas en territorio colombiano se centraron en Egan Bernal, quien cruzó la meta de cuarto, con el mismo tiempo del ganador, y eso le permitió dar un importante salto en la general.

Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, subió puestos en la general de la Vuelta a España Twitter de INEOS Grenadiers

Ahora, el 'joven maravilla' está en el puesto número cuatro de la clasificación, a 10 segundos de Jonas Vingegaard, acariciando el podio. De igual manera, pudo sacarle una ventaja de dos segundos a su más cercano perseguidor, que es Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), de quinto, a 12''. Razón por la que el sueño de hacer historia en La Vuelta está muy latente.

Publicidad

Recordemos que Egan Bernal fue elegido como líder del INEOS Grenadiers para la última grande del ciclismo de la temporada. Por eso, espera estar a la altura y luchar hasta el final. Esta es la tercera participación del 'escarabajo' en la ronda ibérica, después de haber estado en la edición del 2021, donde finalizó de sexto, y en 2023, cuando culminó de 55.