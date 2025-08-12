Recorrido de Vuelta a España 2025 pasará por 4 países ¿Cuándo y dónde empezará?

La Vuelta a España 2025 irá hasta el 14 de septiembre y aparece como una de las más ediciones desafiantes del último tiempo si se tienen en cuenta sus 11 llegadas en alto y 2 jornadas contrarreloj: una individual de 26 kilómetros y otra por equipos de 20.

Además, el lote deberá recorrer vías de Italia, donde se diputarán las primeras 3 etapas, Francia, Andorra y España, pasando así por los Alpes, Pirineos y más cordilleras que harán de esta versión un constante desafío con la montaña.

Hasta el momento, solo hay 2 colombianos preinscritos, lista que se podría modificar en los próximos días, aunque el más fijo es Egan Bernal (Ineos), mientras que Nairo Quintana (Movistar) estaría en duda por una reciente caída que lo sacó de la Vuelta a Burgos.



Vuelta a España 2025: recorrido y fechas

Acá, el trazado que irá del 23 de agosto al 14 de septiembre con 3 jornadas en Italia, una en Francia, 2 en Andorra y el resto en suelo español con destino final en Madrid:

⦁ Etapa 1: agosto 23, 183 km

Trazado: Turín (ITA)-Novara (ITA)

Perfil: plano

Subidas: un alto de 3ª categoría (km 64)

⦁ Etapa 2: agosto 24, 157 km

Trazado: Alba (ITA)-Limone Piamonte (ITA)

Perfil: montañoso

Subidas: un alto de 2ª categoría en la meta

⦁ Etapa 3: agosto 25, 139 km

Trazado: San Maurizio (ITA)-Ceres (ITA)

Perfil: montañoso

Subidas: un alto de 2ª (km 65) y meta en ascenso

⦁ Etapa 4: agosto 26, 192 km

Trazado: Susa (FRA)-Voiron (FRA)

Perfil: montañoso

Subidas: alto de 3ª (km 10) y dos de 2ª (km 37 y km 76)

⦁ Etapa 5: agosto 27, 20 km (CRE)

Trazado: Figueres-Figueres

Perfil: contrarreloj por equipos plana

Subidas: no hay

⦁ Etapa 6: agosto 28, 171 km

Trazado: Olot-Pal Andorra (AND)

Perfil: alta montaña

Subidas: alto de 3ª (km 11), 1ª (km 66 y meta), 2ª (km 150) y 1ª (meta)

⦁ Etapa 7: agosto 29, 187 km

Trazado: Andorra La Vella (AND)-Cerles (ESP)

Perfil: alta montaña

Subidas: alto de 1ª (km 37), 2ª (km 107 y km 141) y 1ª (meta)

⦁ Etapa 8: agosto 30, 158 km

Trazado: Monzón-Zaragoza

Perfil: plano

Subidas: no hay

⦁ Etapa 9: agosto 31, 195 km

Trazado: Alfaro-Valdezcaray

Perfil: montañoso

Subidas: no hay

⦁ Etapa 10: septiembre 2, 168 km

Trazado: Parque Sendaviva-Larra Belagua

Perfil: montañoso

Subidas: alto de 3ª (km 120) y 1ª (meta)

⦁ Etapa 11: septiembre 3, 167 km

Trazado: Bilbao-Bilbao

Perfil: media montaña

Subidas: cinco altos de 3ª (km 9, 34, 73, 96 y 159) y dos de 1ª (kms 114 y 138)

⦁ Etapa 12: septiembre 4, 143 km

Trazado: Laredo-Corrales de Buelna

Perfil: montañoso

Subidas: un alto de 2ª (km 43) y uno de 1ª (km 120)

⦁ Etapa 13: septiembre 5, 202 km

Trazado: Cabezón de la Sal-Anglirú

Perfil: alta montaña

Subidas: dos altos de 1ª (km 153 y km 181) y uno especial (meta)

⦁ Etapa 14: septiembre 6, 135 km

Trazado: Avilés-Farrapona

Perfil: alta montaña

Subidas: un alto de 3ª (km 69) y dos de 1ª (km 102 y meta)

⦁ Etapa 15: septiembre 7, 167 km

Trazado: A Veiga-Monforte de Lemos

Perfil: montañoso

Subidas: un alto de 1ª (km 16) y uno de 2ª (km 54)

⦁ Etapa 16: septiembre 9, 172 km

Trazado: Poio-Mos

Perfil: montañoso

Subidas: un alto de 3ª (km 83), uno de 1ª (km 110) y dos de 2ª (km 147 y meta)

⦁ Etapa 17: septiembre 10, 137 km

Trazado: Barco de Valdeorras-Alto Morredero

Perfil: alta montaña

Subidas: un alto de 3ª (km 75) y uno de 1ª (meta)

⦁ Etapa 18: septiembre 11, 26 km (CRI)

Trazado: Barco de Valdeorras-Alto Morredero

Perfil: plano (contrarreloj individual)

Subidas: no tiene

⦁ Etapa 19: septiembre 12, 159 km

Trazado: Rueda-Guijuelo

Perfil: plano

Subidas: no tiene

⦁ Etapa 20: septiembre 20, 159 km

Trazado: Robledo de Chavela-Bola del Mundo

Perfil: alta montaña

Subidas: dos altos e 3ª (km 13 y km 36), uno de 2ª (km 59), uno de 1ª (km 115) y uno especial (meta)

⦁ Etapa 21: septiembre 14, 101 km

Trazado: Alapardo-Madrid

Perfil: plano

Subidas: no tiene