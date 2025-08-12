Recorrido de Vuelta a España 2025 pasará por 4 países ¿Cuándo y dónde empezará?

Publicidad
La Vuelta a España 2025 irá hasta el 14 de septiembre y aparece como una de las más ediciones desafiantes del último tiempo si se tienen en cuenta sus 11 llegadas en alto y 2 jornadas contrarreloj: una individual de 26 kilómetros y otra por equipos de 20.
Además, el lote deberá recorrer vías de Italia, donde se diputarán las primeras 3 etapas, Francia, Andorra y España, pasando así por los Alpes, Pirineos y más cordilleras que harán de esta versión un constante desafío con la montaña.
Hasta el momento, solo hay 2 colombianos preinscritos, lista que se podría modificar en los próximos días, aunque el más fijo es Egan Bernal (Ineos), mientras que Nairo Quintana (Movistar) estaría en duda por una reciente caída que lo sacó de la Vuelta a Burgos.
Acá, el trazado que irá del 23 de agosto al 14 de septiembre con 3 jornadas en Italia, una en Francia, 2 en Andorra y el resto en suelo español con destino final en Madrid:
⦁ Etapa 1: agosto 23, 183 km
Trazado: Turín (ITA)-Novara (ITA)
Perfil: plano
Subidas: un alto de 3ª categoría (km 64)
⦁ Etapa 2: agosto 24, 157 km
Trazado: Alba (ITA)-Limone Piamonte (ITA)
Perfil: montañoso
Subidas: un alto de 2ª categoría en la meta
⦁ Etapa 3: agosto 25, 139 km
Trazado: San Maurizio (ITA)-Ceres (ITA)
Perfil: montañoso
Subidas: un alto de 2ª (km 65) y meta en ascenso
⦁ Etapa 4: agosto 26, 192 km
Trazado: Susa (FRA)-Voiron (FRA)
Perfil: montañoso
Subidas: alto de 3ª (km 10) y dos de 2ª (km 37 y km 76)
⦁ Etapa 5: agosto 27, 20 km (CRE)
Trazado: Figueres-Figueres
Perfil: contrarreloj por equipos plana
Subidas: no hay
⦁ Etapa 6: agosto 28, 171 km
Trazado: Olot-Pal Andorra (AND)
Perfil: alta montaña
Subidas: alto de 3ª (km 11), 1ª (km 66 y meta), 2ª (km 150) y 1ª (meta)
⦁ Etapa 7: agosto 29, 187 km
Trazado: Andorra La Vella (AND)-Cerles (ESP)
Perfil: alta montaña
Subidas: alto de 1ª (km 37), 2ª (km 107 y km 141) y 1ª (meta)
⦁ Etapa 8: agosto 30, 158 km
Trazado: Monzón-Zaragoza
Perfil: plano
Subidas: no hay
⦁ Etapa 9: agosto 31, 195 km
Trazado: Alfaro-Valdezcaray
Perfil: montañoso
Subidas: no hay
⦁ Etapa 10: septiembre 2, 168 km
Trazado: Parque Sendaviva-Larra Belagua
Perfil: montañoso
Subidas: alto de 3ª (km 120) y 1ª (meta)
⦁ Etapa 11: septiembre 3, 167 km
Trazado: Bilbao-Bilbao
Perfil: media montaña
Subidas: cinco altos de 3ª (km 9, 34, 73, 96 y 159) y dos de 1ª (kms 114 y 138)
⦁ Etapa 12: septiembre 4, 143 km
Trazado: Laredo-Corrales de Buelna
Perfil: montañoso
Subidas: un alto de 2ª (km 43) y uno de 1ª (km 120)
⦁ Etapa 13: septiembre 5, 202 km
Trazado: Cabezón de la Sal-Anglirú
Perfil: alta montaña
Subidas: dos altos de 1ª (km 153 y km 181) y uno especial (meta)
⦁ Etapa 14: septiembre 6, 135 km
Trazado: Avilés-Farrapona
Perfil: alta montaña
Subidas: un alto de 3ª (km 69) y dos de 1ª (km 102 y meta)
⦁ Etapa 15: septiembre 7, 167 km
Trazado: A Veiga-Monforte de Lemos
Perfil: montañoso
Subidas: un alto de 1ª (km 16) y uno de 2ª (km 54)
⦁ Etapa 16: septiembre 9, 172 km
Trazado: Poio-Mos
Perfil: montañoso
Subidas: un alto de 3ª (km 83), uno de 1ª (km 110) y dos de 2ª (km 147 y meta)
⦁ Etapa 17: septiembre 10, 137 km
Trazado: Barco de Valdeorras-Alto Morredero
Perfil: alta montaña
Subidas: un alto de 3ª (km 75) y uno de 1ª (meta)
⦁ Etapa 18: septiembre 11, 26 km (CRI)
Trazado: Barco de Valdeorras-Alto Morredero
Perfil: plano (contrarreloj individual)
Subidas: no tiene
⦁ Etapa 19: septiembre 12, 159 km
Trazado: Rueda-Guijuelo
Perfil: plano
Subidas: no tiene
⦁ Etapa 20: septiembre 20, 159 km
Trazado: Robledo de Chavela-Bola del Mundo
Perfil: alta montaña
Subidas: dos altos e 3ª (km 13 y km 36), uno de 2ª (km 59), uno de 1ª (km 115) y uno especial (meta)
⦁ Etapa 21: septiembre 14, 101 km
Trazado: Alapardo-Madrid
Perfil: plano
Subidas: no tiene