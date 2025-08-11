Nairo Quintana alertó para Vuelta a España 2025; su equipo sigue recio, pese a heridas

El nombre de Nairo Quintana no para de sonar y de ser objeto de todo tipo de versiones en la antesala de la Vuelta a España 2025, la última carrera de 3 semanas de la temporada y en la que muchos lo esperan ver.

Todo empezó cuando se supo que el pedalista local Enric Mas, compañero y jefe de filas del boyacense en el Movistar Team, no iba a tomar la partida en la ronda ibérica debido a una tromboflebitis en la pierna izquierda que lo dejó afuera de competencia en lo que resta del año.

En consecuencia, se empezó a decir que Quintana debía asumir la capitanía de la escuadra ‘telefónica’ para el certamen al cual ya estaba inscrito por ser su gran objetivo del segundo semestre.

Bajo ese panorama, el ‘escarabajo’ de 35 años de edad se empezó preparar y a foguear en carreras como la Vuelta a Burgos (España). Sin embargo, en el desarrollo de esa clásica sufrió una fuerte caída que le dejó varias dolencias, razón por la que se debió retirar.

Y aunque no se había hablado mucho del estado en el que estaba Quintana, el propio ciclista fue el encargado de destapar lo que estaba sucediendo y dejó la duda acerca de lo que ocurre con él.



Nairo Quintana, alerta; Movistar, inamovible para Vuelta a España

El ciclista colombiano compartió en sus redes sociales una cruda foto de su espalda en la que se pueden ver al menos 3 heridas de consideración, imagen que fue puesta en banco y negro por el propio corredor para disminuir el impacto de la misma.

Junto a la fotografía, el boyacense plasmó palabras de fortaleza: “Caer es parte del camino, levantarse es parte de la victoria”.

Fotos: Movistar Team y @nairoquincoficial.

Sin embargo, los días que estaban diseñados para afinar su puesta a punto, ahora los deberá utilizar para una recuperación acelerada, lo que pone en duda la condición en la que llegará a la Vuelta y si la podrá disputar de buena manera.

En ese sentido, el Movistar Team, ha optado por esperar hasta último minuto y no sacarlo de su lista de inscritos para la ronda ibérica, en la que hasta el momento solo hay 3 nombres, los otros 2 son los españoles Carlos Canal y Javier Romo.

Lo particular es que si Quintana es baja, el que sigue en la línea de posibles capos es el también colombiano Éiner Rubio, que viene de afrontar Giro de Italia y Tour de Francia, por lo que es poco probable que lo asignen a un tercera carrera de 3 semanas en un mismo año, lo que abre la puerta para saber cómo será la competencia para el Movistar.

Resta esperar si Nairo alcanzará a estar y si podrá disputar de buena forma el evento para el que el otro ‘escarabajo’ que ya está inscrito es el cundinamarqués Egan Bernal, del Ineos (Ineos).