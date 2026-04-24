¿De qué murió Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano del equipo NU?

El ciclista colombiano Cristian Muñoz falleció este viernes en Oviedo (norte de España) a consecuencia de una infección derivada de una caída que había sufrido hace unos días en Francia, informó su equipo, Nu. El accidente del que se hace referencia se presentó el sábado pasado, en el marco de la competencia Tour du Jura, en territorio francés. Inicialmente a Muñoz se le prestó atención en un centro médico , en donde recibió el manejo de primera mano. Sin embargo, con el paso de los días su estado no mejoró, levantando gran preocupación en su divisa.

El fallecimiento se produjo "en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour del Jura, en Francia", afirmó el equipo en un comunicado de prensa, en el que a la par destacó las cualidades deportivas y humanas del deportista boyacense.

Muñoz, de 31 años, sufrió una herida en la rodilla izquierda por una caída en esa carrera francesa de la que fue tratado con antibióticos y además se le tomaron puntos de sutura, antes de viajar a España para acompañar a su equipo en la Vuelta a Asturias.

El director del equipo Nu, el experimentado Raúl Mesa, relató que ya se le venía tratando con antibióticos desde lo sucedido en Francia, pero que su pierna seguía hinchándose por lo que se le ingresó en un hospital de Oviedo donde se le detectó una infección de difícil tratamiento.



"En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes", explicó su equipo.

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El equipo Nu se retiró de la Vuelta a Asturias, cuya segunda etapa se disputaba este viernes, y en la misma nota oficial se detalló que todos los integrantes del plantel estaban desconsolados y consternados por la dura noticia.

El equipo NU Colombia se declaró de luto. Instagram Equipo NU Colombia