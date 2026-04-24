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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿De qué murió Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano del equipo NU?

¿De qué murió Cristian Camilo Muñoz, ciclista colombiano del equipo NU?

Este viernes se generó conmoción por el fallecimiento en Europa de Cristian Camilo Muñoz, quien compitió hasta el fin de semana en Francia, en donde sufrió una caída que afectó su rodilla izquierda.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Cristian Muñoz, ciclista fallecido en Europa
Cristian Muñoz, ciclista fallecido en Europa
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