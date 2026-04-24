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Gol Caracol  / Ciclismo  / Luto en el ciclismo colombiano; Cristian Camilo Muñoz, del NU Colombia, falleció

Luto en el ciclismo colombiano; Cristian Camilo Muñoz, del NU Colombia, falleció

La confirmación de la muerte del corredor, Cristian Camilo Muñoz, llevó a que se guardara un minuto de silencio en la Vuelta a Asturias y su equipo se retirara.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Cristian Camilo Muñoz, ciclista del NU Colombia, en medio del Tour Colombia 2024
Cristian Camilo Muñoz, ciclista del NU Colombia, en medio del Tour Colombia 2024
Getty Images

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