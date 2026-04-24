Luto en el ciclismo colombiano; Cristian Camilo Muñoz, del NU Colombia, falleció

Triste noticia para el ciclismo colombiano. Este viernes 24 de abril, se confirmó la muerte de Cristian Camilo Muñoz, de 30 años y quien se encontraba con el NU Colombia realizando una gira por Europa. De hecho, la escuadra 'cafetera' se encontraba disputando la Vuelta a Asturias, donde, antes de la salida de la etapa 2, la organización guardó un minuto de silencio.

De acuerdo con la información entregada por el medio 'La Nueva España', "el ciclista colombiano se encontraba en la región de Asturias acompañando a su equipo, después de que una caída sufrida en su última carrera en Francia derivara en una grave lesión en la rodilla. La herida se complicó, lo que obligó a su ingreso hospitalario y a ser intervenido quirúrgicamente".

A pesar de los esfuerzos médicos, Cristian Camilo Muñoz no pudo superar esta situación, lo que provocó su muerte, generando un profundo impacto y conmoción en el pelotón. El equipo NU Colombia decidió retirarse de la Vuelta a Asturias, donde los coches de la dirección de carrera lucieron un listón negro en señal de luto y con el fin de mostrar apoyo y respeto.

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