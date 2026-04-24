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Gol Caracol  / Ciclismo  / Grande Nairo Quintana; ganó en solitario la etapa 2 de la Vuelta a Asturias

Grande Nairo Quintana; ganó en solitario la etapa 2 de la Vuelta a Asturias

De Nairo Quintana se habla este viernes, después de mostrar un gran nivel y buen paso en la alta montaña y pasar primero en la línea de meta en el segundo día en Asturias.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
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