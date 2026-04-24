Grande Nairo Quintana; ganó en solitario la etapa 2 de la Vuelta a Asturias

El colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, fue noticia este vierne en Europa, luego de salir ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026, que se corrió entre Los Lanes y Pola de Lena, en un trazado de 140.8 km. El experimentado ciclista se mostró con un buen paso y firme en el último tramo de la fracción, recordando sus momentos de gloria y superó a Adrià Pericas, del UAE Team Emirates - XRG, y a su compatriota Diego Pescador, también de Movistar Team.

Gracias a esa victoria, el boyacense se montó también en el liderato de la competencia española.

Para Colombia la mencionada etapa tuvo dos sabores: por un lado la alegría entregada por Nairo, uno de los referentes del deporte de las bielas en nuestro país y a nivel internacional, y por el otro, la amargura causada por la muerte de Cristian Muñoz en Oviedo (norte de España) a consecuencia de una infección derivada de una caída que había sufrido hace unos días en Francia, informó su equipo, Nu. La divisa nacional se retiró de la competencia en señal de duelo.

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