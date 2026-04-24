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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 5; Egan Bernal, subcampeón

Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 5; Egan Bernal, subcampeón

Teminó la edición 49 del Tour de los Alpes con una apasionante jornada de alta montaña, donde los favoritos dieron espectáculo y 'el joven maravilla' no se quedó atrás.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 24 de abr, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del INEOS Grenadiers, en la etapa 5 del Tour de los Alpes 2026
Getty Images

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