Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 5; Egan Bernal, subcampeón

Se bajó el telón del Tour de los Alpes 2026 y, como ocurrió a lo largo de todas las jornadas, la etapa 5 no decepcionó, ya que estuvo emocionante de principio a fin. Este viernes 24 de abril, entre Trento y Bozen/Bolzano, el pelotón corrió 128,6 kilómetros, donde se enfrentó a duros ascensos, con puertos de primera y segunda categoría. Razón por la que los favoritos eran los llamados a dar espectáculo y así fue. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe), con un tiempo de 3h 20' 36'', se llevó la victoria de la última jornada y, de paso, se coronó campeón.

Y es que el joven corredor italiano, de 22 años, terminó en la parte más alta de la clasificación general, con un registro acumulado de 19h 01' 52''. Quienes completaron el podio fueron el colombiano, Egan Bernal, del INEOS Grenadiers, en la segunda plaza, a 40 segundos, y Thymen Arensman, compañero del 'joven maravilla', en la tercera posición, a 50''. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) fue el más beneficiado, subiendo seis lugares y quedando cuarto. Ahora, el más afectado fue Aleksandr Vlasov, bajando cinco lugares y terminando de noveno.

Capítulo aparte para el nacido en Zipaquirá, quien está firmando una temporada llena de buenos resultados. Recordemos que todo empezó en los Campeonatos Nacionales, donde fue quinto en la prueba de contrarreloj y se colgó la medalla de oro en ruta. Por eso, lleva un maillot diferente y especial, con los colores del país, en cada carrera que disputa. Posteriormente, acudió a la Faun-Ardèche Classic, donde se hizo con el séptimo lugar, y, ahora, terminó en el podio, de segundo, en el Tour de los Alpes, demostrando que está en muy buena forma.



Clasificación general del Tour de los Alpes 2026, tras la etapa 5

1. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 19h 01' 52''

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - a 40''

3. Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) - a 50''

4. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 1' 09''

5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 1' 45''

6. Jakob Omrzel (Bahrain - Victorious) - a 1' 55''

7. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 1' 55''

8. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 1' 59''

9. Aleksandr Vlasov (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 2' 51''

10. Giovanni Aleotti (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 3' 11''