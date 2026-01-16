Tour Down Under 2026: figuras, colombianos inscritos, etapas y dónde ver por TV

El Tour Down Under 2026 se llevará a cabo en carreteras australianas a partir del 20 de enero con un prólogo bajo la modalidad de contrarreloj individual y 5 etapas sobre terreno quebrado en las que la montaña será protagonista en los últimos 2 días.

Se trata de la primera competencia de gran nivel del año, pues es con ella se abre el WorldTour de la UCI para la temporada actual.

Para esta cita están confirmados los ciclistas colombianos Santiago Buitrago, escalador bogotano que comandará la nómina del equipo Bahrain-Victorius y que le apunta a una buena ubicación en la general, y Juan Sebastián Molano, embalador boyacense del conjunto UAE Emirates que buscará imponerse en alguna de las jornadas.

Entre tanto, el pelotón internacional tendrá figuras de la talla del ecuatoriano y actual campeón Jhonatan Narváez (UAE Emirates), el británico Adam Yates (UAE), el francés Martin Guillaume (Groupama-FDJ United), el danés Casper Pedersen (Soudal Quick-Step) y los locales Jay Vine (UAE), Jack Haig (Ineos), George Bennett (NSN), Ben O’Connor (Jayco AlUla), entre otros.



Etapas y TV para ver el Tour Down Under 2026

El prólogo será en superficie llana bajo la modalidad de contrarreloj individual, mientras los demás días serán en terreno ondulado y de media montaña. En Colombia, todas las jornadas se podrán ver por en directo por televisión mediante señal de ESPN.



Recorrido completo:

⦁ Prólogo: martes 20 de enero

Adelaida-Adelaida (3,6 km; contrarreloj)

⦁ Etapa 1: miércoles 21 enero

Tanuda-Tanuda (120,6 kilómetros)

⦁ Etapa 2: jueves 22 de enero

Norwood-Uraidla: 148,1 kilómetros

⦁ Etapa 3: viernes 23 de enero

Henley Beach-Nairne (140,8 kilómetros)

⦁ Etapa 4: sábado 24 de enero

Brighton-Willunga Hill (176 kilómetros)

⦁ Etapa 5: domingo 25 de enero

Stirling-Stirling (169,8 kilómetros)

