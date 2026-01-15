¿Cuándo empieza el calendario UCI WorldTour 2026? Estas son todas las carreras del año

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El UCI WorldTour, la gran carpa del ciclismo mundial está, próximo abrir su calendario 2026, en el que se cuentan 36 citas, de las cuales 21 son clásicas de un día, mientras que el resto son competencias por etapas, certámenes en los que seguramente aparecerán figuras de Colombia como Egan Bernal, Nairo Quintana, entre otros.
El primer evento será el Tour Doown Under, de Australia, que irá del martes 20 al domingo 25 de enero con varios pedalistas ‘cafeteros’ inscritos, como el velocista boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain).
Entre tanto, las 3 grandes carreras calendario, las únicas de 3 semanas, quedaron programadas de la siguiente manera:
⦁ Giro de Italia, en el que el danés Jonas Vingegaard debutará como favorito al título, irá del 8 al 31 de mayo.
⦁ Tour de Francia, al que el esloveno Tadej Pogacar irá en busca de su quinta conquista, será del 4 al 26 de junio.
⦁ Vuelta a España, una de las que cerrará la programación, se llevará a cabo del 23 de agosto al 13 de septiembre.
A su vez, los 5 monumentos, denominación para las clásicas de un día más importantes, quedaron así:
Publicidad
⦁ Milán-San Remo (Italia): martes 31 de marzo.
⦁ Tour de Flandes (Bélgica): domingo 5 de abril.
⦁ París-Roubaix (Francia): domingo 12 de abril
⦁ Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica): jueves 16 de abril.
⦁ Giro de Lombardía (Italia): sábado 10 de octubre.
A continuación, la programación completa:
⦁ Tour Down Under (Australia): enero 20 al 25
⦁ Cadel Evans Race (Australia): febrero 1
⦁ UAE Tour (Emiratos Árabes): febrero 16 al 22
⦁ Omloop Het Nieuwsblad (Bélgica): febrero 28
⦁ Strade Bianche (Italia): marzo 7
⦁ París-Niza (Francia): marzo 8 al 15
⦁ Tirreno-Adriático (Italia): marzo 9 al 15
⦁ Milán-San Remo (Italia): marzo 21
⦁ Vuelta a Cataluña (España):marzo 23 al 29
⦁ The Great Sprint (Bélgica): marzo 25
⦁ E3 Saxo Classic (Bélgica): marzo 27
⦁ Gante-Wevelgem (Bélgica): marzo 29
⦁ A través de Flandes (Bélgica): abril 1
⦁ Tour de Flandes (Bélgica): abril 5
⦁ Vuelta al País Vasco (España): abril 6 al 11
⦁ París-Roubaix (Francia): abril 12
⦁ Amstel Gold Race (Países Bajos): abril 19
⦁ Flecha Valona (Bélgica): abril 22
⦁ Lieja-Bastoña-Lieja (Bélgica): abril 26
⦁ Tour de Romandía (Suiza): abril 28 a mayo 3
⦁ Gran Premio de Frankfurt (Alemania): mayo 1
⦁ Giro de Italia: mayo 8 al 31
⦁ Tour Auvergne-Rhône-Alpes (Dauphiné, Francia): junio 7 al 14
⦁ Copenhagen Sprint (Dinamarca): junio 14
⦁ Vuelta a Suiza: junio 17 al 21
⦁ Tour de Francia: junio 4 al 26
⦁ Clásica de San Sebastián (España): agosto 1
⦁ Tour de Polonia: agosto 3 al 9
⦁ EuroEyes Cyclassics (Alemania): agosto 16
⦁ Benelux Tour (Bélgica): agosto 19 al 23
⦁ Vuelta a España: agosto 23 a septiembre 13
⦁ Clásica de Bretaña (Francia): agosto 30
⦁ Grand Prix de Quebec (Canadá): septiembre 11
⦁ Grand Prix de Montreal (Canadá): septiembre 13
⦁ Giro de Lombardía (Italia): octubre 10
⦁ Tour de Guangxi (China): octubre 13 al 18