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Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal contó la verdad; ¿por qué sufrió en la montaña del Giro de Italia 2026?

Egan Bernal contó la verdad; ¿por qué sufrió en la montaña del Giro de Italia 2026?

Después de haberla pasado mal en los ascensos de la 'corsa rosa', el ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS, Egan Bernal, reveló detalles de lo ocurrido.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 13 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, sufrió en la alta montaña del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, sufrió en la alta montaña del Giro de Italia 2026
Getty Images

Egan Bernal llegó al Giro de Italia 2026 con aire en la camiseta. Y es que los resultados que había firmado en lo que iba de la temporada, invitaban a soñar. Fue quinto en la contrarreloj del Campeonato Nacional y ganó la prueba de ruta, donde defendió la corona y se convirtió en bicampeón. Razón por la que volvió a usar la 'tricolor' en cuanta competencia disputaba.

  1. Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
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Posteriormente, fue séptimo en la Faun-Ardèche Classic, detrás de Paul Seixas, Jan Christen, Matteo Jorgenson, Mattias Skjelmose y Davide Piganzoli. Lejos de conformarse con ello, firmó su mejor resultado, al ser subcampeón del Tour de los Alpes, donde fue superado por Giulio Pellizzari. Luego, en la Lieja Bastoña Lieja, culminó de quinto, antes de arribar a la 'corsa rosa'.

Para la primera grande del ciclismo, Egan Bernal fue elegido como líder del Netcompany INEOS, pero en la cuarta fracción la pasó mal. Las piernas no respondieron y tuvo que recibir la ayuda de su equipo. Nadie entendía qué pasaba, hasta que 'el joven maravilla', con cabeza fría, pies en la tierra y antes de la etapa 5, contó todos los detalles de lo ocurrido en carretera.

Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
Getty Images

"Es verdad que no tuve el mejor día, tenía el pulso muy alto. De hecho, hice como 20 minutos a más de 190 pulsadas, entonces estaba como cuando uno revoluciona un carro que está ahí y no puede dar más. Sin embargo, debo resaltar que se hizo un excelente trabajo en equipo y Ben Turner me ayudó para conectar con el grupo", contó en entrevista con 'Noticias Caracol'.

De igual manera, en esa charla con el periodista y enviado especial a territorio europeo, Diego Alberto, comentó que "ojalá que me empiece a sentir mejor. Ha habido etapas con algunas subidas, pero lo que se buscará será salvar el día y esperar qué va pasando". Recordemos que Egan Bernal ya sabe lo que es ser campeón del Giro de Italia, cuando lo ganó en el 2021.

  1. Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, es uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, es uno de los favoritos a ganar el Giro de Italia 2026
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  2. Egan Bernal, ciclista colombiano y líder del Netcompany INEOS en el Giro de Italia 2026
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