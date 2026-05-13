Partidos EN VIVO HOY 13 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 13 de mayo del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 13 de mayo, con acción de James Rodríguez en Minnesota United, Junior y Once Caldas en la Liga BetPlay I-2026, y partidazos en el fútbol de Europa.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de may, 2026
James Rodríguez en uno de los partidos del Minnesota United.
Fotografía tomada de : cuenta oficial de X de Minnesota United FC

La agenda de partidos para este miércoles 13 de mayo promete emociones por montones. En la Liga BetPlay I-2026 se definen los otros dos semifinales: Junior vs. Once Caldas y Pasto vs. Tolima son las llaves. Además, en la MLS juega el Minnesota de James Rodríguez y hay importantes compromisos en el fútbol de Europa.

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de mayo del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 13 de mayo del 2026:

EquiposHora/Canal
Villarreal vs. Sevilla FC12:00 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium,ESPN 2
Stade Brestois vs. Strasbourg Alsace12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 3
Espanyol vs. Athletic Club12:00 p.m. - La Liga EA Sports - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
Arsenal Femenino vs. Everton Femenino1:00 p.m. - FA Women's Super League - Disney+ Premium
Lens vs. París Saint-Germain2:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
Real Soacha Cundinamarca vs. Independiente Yumbo2:00 p.m. - Copa BetPlay Dimayor - Win
Manchester City vs. Crystal Palace2:00 p.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
Lazio vs. Inter de Milán2:00 p.m. - Coppa Italia - Win
Platense vs. San Martín SJ2:15 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
Alavés vs. FC Barcelona2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 2
Getafe vs. Mallorca2:30 p.m. - La Liga EA Sports - Disney+ Premium, ESPN 3
Bogotá vs. Barranquilla4:00 p.m. - Torneo BetPlay Dimayor - Win
Rosario Central vs. Racing Avellaneda4:45 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
Juventude vs. Sao Paulo5:00 p.m. - Copa de Brasil - DGO;DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
Charlotte FC vs. New York City6:00 p.m. - MLS Apple TV
 Deportivo Pasto vs.  Deportes Tolima6:00 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
New England Revolution vs. Nashville SC6:30 p.m. - MLS Apple TV
FC Cincinnati vs. Inter de Miami CF6:30 p.m. - MLS Apple TV
CF Montréal vs. Portland Timbers6:30 p.m. - MLS Apple TV
DC United vs. Chicago Fire6:30 p.m. - MLS Apple TV
New York Red BullsvsColumbus Crew6:30 pmMLS Apple TV
Orlando City vs. Philadelphia Union6:30 p.m. - MLS Apple TV
St. Louis City SC vs. Los Ángeles Football Club7:30 p.m. - MLS Apple TV
FC Dallas vs. Vancouver Whitecaps7:30 p.m. - Apple TV
River Plate vs. Gimnasia La Plata7:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, ESPN,Fanatiz
Minnesota UnitedvsColorado Rapids7:30 pmMLS Apple TV
Sporting Kansas City vs. Los Ángeles Galaxy7:30 p.m. - MLS Apple TV
Junior vs. Once Caldas8:15 p.m. - Liga Betplay Dimayor - Win
San Diego FC vs. Austin FC8:30 p.m. - MLS Apple TV
Real Salt Lake vs. Houston Dynamo8:30 p.m. - MLS Apple TV
Seattle Sounders vs. San Jose Earthquakes8:30 p.m. - MLS Apple TV
