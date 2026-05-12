Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 4

Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 4

Jornada llena de emociones y sorpresas, donde la montaña puso a prueba a más de uno; Egan Bernal y Einer Rubio siguen en la pelea por el título del Giro de Italia 2026.

Por: AFP
Actualizado: 12 de may, 2026
Comparta en:
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Getty Images

El campeón de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Catanzaro y Cosenza, en la que el uruguayo Thomas Silva perdió la maglia rosa.

El idilio del ciclismo sudamericano con la Corsa Rosa se mantiene, ya que de las cuatro etapas disputadas, dos han sido ganadas por ciclistas de la región (Silva la 2ª el pasado sábado y Narváez la de este martes, con el venezolano Orluis Aular, segundo) y el uruguayo vistió además la preciada maglia rosa de líder durante dos jornadas.

  1. Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, junto con Filippo Ganna en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, junto con Filippo Ganna en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    Egan Bernal, la sensación en el Giro de Italia 2026; así se le vio en la etapa 4

En un final tramposo por calles estrechas, el corredor del UAE Emirates impuso su punta de velocidad para superar en la línea al velocista del Movistar, el venezolano Aular, y al italiano Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, nuevo líder de la carrera.

Es la segunda victoria de etapa en un Giro para Narváez, tras la lograda en 2024 y, sobre todo, es la primera tras sufrir una grave caída en enero, en el Tour Down Under, en Australia, donde se fracturó dos vértebras.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, se salvó de perder tiempo en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, se salvó de perder tiempo en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
Twitter Oficial del Netcompany INEOS

Publicidad

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4

1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''
2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''
3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''
4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''
5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''
7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''
8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''
9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''
10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''
11. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 10''
12. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) - a 10''
13. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 10''
14. Einer Rubio (Movistar Team) - a 10''
15. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 10''

  1. Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, se salvó de perder tiempo en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, se salvó de perder tiempo en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Twitter Oficial del Netcompany INEOS
    Ciclismo

    Egan Bernal se salvó; así fue como evitó una catástrofe en el Giro de Italia 2026

  2. Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Getty Images
    Ciclismo

    ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4?

  3. Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    Jhonatan Narváez, ciclista ecuatoriano del UAE Team Emirates - XRG, ganó la etapa 4 del Giro de Italia 2026
    AFP
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Jhonatan Narváez en la etapa 4 del Giro de Italia 2026

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Ciclistas Colombianos

Giro de Italia

Egan Bernal

Einer Rubio

Publicidad

Publicidad

Publicidad