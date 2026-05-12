Así quedaron los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia, tras la etapa 4

El campeón de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al esprint en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada este martes entre Catanzaro y Cosenza, en la que el uruguayo Thomas Silva perdió la maglia rosa.

El idilio del ciclismo sudamericano con la Corsa Rosa se mantiene, ya que de las cuatro etapas disputadas, dos han sido ganadas por ciclistas de la región (Silva la 2ª el pasado sábado y Narváez la de este martes, con el venezolano Orluis Aular, segundo) y el uruguayo vistió además la preciada maglia rosa de líder durante dos jornadas.

En un final tramposo por calles estrechas, el corredor del UAE Emirates impuso su punta de velocidad para superar en la línea al velocista del Movistar, el venezolano Aular, y al italiano Giulio Ciccone, de Lidl-Trek, nuevo líder de la carrera.

Es la segunda victoria de etapa en un Giro para Narváez, tras la lograda en 2024 y, sobre todo, es la primera tras sufrir una grave caída en enero, en el Tour Down Under, en Australia, donde se fracturó dos vértebras.



Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, se salvó de perder tiempo en la etapa 4 del Giro de Italia 2026 Twitter Oficial del Netcompany INEOS

Publicidad

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 4

1. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - 16h 18' 51''

2. Jan Christen (UAE Team Emirates - XRG) - a 4''

3. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) - a 4''

4. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 4''

5. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 6''

6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 6''

7. Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché) - a 10''

8. Enric Mas (Movistar Team) - a 10''

9. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 10''

10. Jan Hirt (NSN Cycling Team) - a 10''

11. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - a 10''

12. Filippo Zana (Soudal Quick-Step) - a 10''

13. Damiano Caruso (Bahrain - Victorious) - a 10''

14. Einer Rubio (Movistar Team) - a 10''

15. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 10''