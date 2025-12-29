Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Junior de Barranquilla oficialmente cambia de casa; nueva ciudad le dio la bienvenida

Junior de Barranquilla oficialmente cambia de casa; nueva ciudad le dio la bienvenida

El equipo ‘tiburón’ mandó a sus emisarios a visitar el feudo que lo acogerá en la temporada 2026. Las partes llegaron a un acuerdo y se cerró el trato.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 29 de dic, 2025
Comparta en:
Junior de Barranquilla jugará Copa Libertadores 2026 en Cartagena.jpg
Junior de Barranquilla ya tiene nuevas casas.
Foto: Junior FC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad