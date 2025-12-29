Junior de Barranquilla oficialmente cambia de casa; nueva ciudad le dio la bienvenida

Junior de Barranquilla se despedirá del estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la capital atlanticense el jueves 15 de enero de 2026, cuando afrontará el partido de ida de la Superliga de Colombia conta Independiente Santa Fe, serie que tendrá su choque de vuelta en El Campín de Bogotá el miércoles 21 siguiente.

Posteriormente, el escenario será cerrado para obras de remodelación y ampliación que se tienen contempladas para que reciba la final de la Copa Sudamericana el sábado 21 de noviembre de 2026.

En consecuencia, el mayor perjuicio será para la escuadra ‘juniorista’, que tendrá que cambiar de casa durante gran parte del año, con lo cual resignará ingresos económicos por concepto de taquilla en cada partido, pues no solo se mudará, sino que contará con un aforo de público más reducido.

En consecuencia, los directivos del elenco rojiblanco, actual campeón de Colombia, se movieron rápido y, a falta de una, consiguieron 2 estadios para que alberguen al equipo en sus partidos de local, uno servirá para los encuentros de los torneos nacionales y el otro –el más grande– para los compromisos internacionales; es decir, los de Copa Libertadores.



Junior de Barranquilla tiene nueva casa para Copa Libertadores

El conjunto ‘currambero’ había anunciado que será local para Liga Betplay y Copa Colombia en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, inmueble para 8.000 espectadores, capacidad reducida para cotejos internacionales, motivo por el que luego de analizar varias opciones se confirmó que Cartagena será la ciudad que albergará a los ‘tiburones’ en el torneo continental.



Para ello, una comitiva encabezada por Héctor Fabio Báez, gerente deportivo de la institución, se desplazó a la capital bolivarense para cerrar el acuerdo Dumek Turbay, alcalde de esa ciudad, visitar el remodelado estadio Pedro Morón León y cerrar el acuerdo.

El recinto alberga 16.000 personas, tiene iluminación repotenciada, césped en óptimas condiciones, silletería completa e instalaciones sanitarias modernas (de hecho, recibió recientemente el Sudamericano Sub-17), condiciones que dejaron satisfechos a los enviados ‘junioristas’.

En consecuencia, se oficializó la llegada de los rojiblancos al popular ‘Corralito de Piedra’, donde esperan hacerse fuertes.