A jugador de Selección Colombia lo tienen fichado en Porto y Braga; así está la situación

Antes de terminar el año y con el Mundial 2026 cada vez más cerca, siguen los rumores de jugadores de la Selección Colombia que buscan más protagonismo, regularidad y ser figura para meterse en el listado final del técnico Néstor Lorenzo. Uno que está en carpeta es Gustavo Puerta, con buen presente en España con el Racing de Santander, en la Segunda División, pero que podría dar un salto importante a otra liga importante de Europa.

El joven mediocampista vallecaucano está en la órbita de dos importantes elencos de Portugal, donde actualmente otros futbolistas de la 'tricolor' también brillan como Richard Ríos (Benfica) y Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa).



Gustavo Puerta, pretendido por dos equipos de Portugal

El encargado de dar la información fue César Luis Merlo, periodista reconocido por mercado de fichajes y transferencias, quien detalló en las recientes horas que "el colombiano ha despertado un interés muy concreto por parte del Porto y el Sporting Braga", explicando que desde territorio luso "tienen intenciones de avanzar por él", por lo que una oferta en los siguientes días o semanas podría llegar a las toldas del Racing de Santander, su actual club.

Eso sí, el comunicado explicó que su equipo "en principio, quiere retenerlo sí o sí hasta mitad de año", ya que lo compraron recientemente, se ha vuelto en una pieza clave en la búsqueda del ascenso y allí Gustavo Puerta también consiguió la regularidad y los minutos que no tuvo en Bayer Leverkusen, y un cambio de aire luego de un buen paso por el Hull City, en Inglaterra.

A pesar de sus 22 años el habilidoso mediocampista se ha ganado un nombre en nuestro país, primero liderando a la Selección Colombia Sub-20 de 2023, donde marcó dos goles y dos asistencias, consolidándose como el mejor de aquel elenco dirigido por Héctor Cárdenas. Además, anotó en el Mundial de la categoría en ese mismo año.



Gustavo Puerta, mediocampista de la Selección Colombia, celebra un gol en partido preparatorio AFP

Sumado a eso, tras su buena actuación con la 'tricolor' juvenil fue fichado por el Bayer Leverkusen, de Alemania, pero no puedo afianzarse y estuvo en préstamos entre Nuremberg y Hull City. Desde la actual temporada juega en el Racing de Santander, donde es una de las figuras.

Además, Gustavo Puerta ya debutó y hasta marcó gol con la Selección Colombia absoluta en el triunfo 2-1 contra Nueva Zelanda, el pasado 15 de noviembre en Estados Unidos, al minuto 3 del compromiso entrando con decisión y definiendo de gran manera. Desde ahí, ha entrado en la conversación de si podría ser uno de los convocados al Mundial 2026.