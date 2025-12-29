Deportivo Cali, cerca de cerrar el fichaje de un exjugador de Boca Juniors

El mercado de pases del fútbol colombiano sigue tomando forma y uno de los clubes que más se ha movido en este inicio de año es el Deportivo Cali. Luego de un 2025 para el olvido, en el que el equipo quedó en deuda con su hinchada tanto en resultados como en funcionamiento, la dirigencia del conjunto ‘azucarero’ decidió anticiparse al 2026 con una profunda renovación de su plantilla.

Bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, el Cali ha comenzado a construir un proyecto ambicioso que le permita volver a ser protagonista en la Liga BetPlay. Para ello, el club ya confirmó varias incorporaciones de peso como Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo, Ronaldo Pájaro y el experimentado arquero Pedro Gallese, una de las contrataciones más destacadas del fútbol colombiano en la actualidad.

Cali cerca de fichar a un exjugador de Boca Juniors

Emiliano Reynoso, exjugador de Boca Juniors AFP

De acuerdo con la información del periodista ‘Nacho’ Castellanos, el Deportivo Cali tiene prácticamente todo acordado para sumar al mediocampista argentino Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso, futbolista con pasado en Boca Juniors.



“Tras una temporada en #Talleres, Emanuel Reynoso jugará en el #DeportivoCali. A falta de la firma, ‘Bebelo’ vestirá la camiseta verdiblanca a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, por un año”, escribió el comunicador en su cuenta de X, destacando además que en su último ciclo en Talleres disputó 26 partidos, con un gol y una asistencia.

🇨🇴 Se va para Colombia…



👉🏻 Tras una temporada en #Talleres, Emanuel Reynoso jugará en el #DeportivoCali.



✍🏻 A falta de la firma, “Bebelo” vestirá la camiseta verdiblanca a préstamo, sin cargo y sin opción de compra, por un año.



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 En su segundo ciclo en la “T”, el “Rey”… pic.twitter.com/SFuohhoigV — Nacho Castellano (@nachocaste_) December 28, 2025

Publicidad

Reynoso, de 30 años, debutó como profesional en 2014 con Talleres de Córdoba. En 2018 dio el salto a Boca Juniors, donde permaneció hasta 2020, antes de emigrar a la MLS para jugar con Minnesota United. Posteriormente tuvo un paso por Xolos de Tijuana entre 2024 y comienzos de 2025, y su último club fue nuevamente Talleres.

Su posible llegada le daría al Cali creatividad, experiencia internacional y liderazgo en la mitad de la cancha, una zona clave para el esquema de Gamero.



¿Cuándo juega Deportivo Cali?

El Deportivo Cali debutará en la Liga BetPlay I-2026 frente a Jaguares de Córdoba, en un partido correspondiente a la primera fecha del campeonato. El compromiso está programado para el viernes 16 de enero en el estadio Jaraguay de Montería, donde el conjunto azucarero buscará iniciar el nuevo año con el pie derecho y comenzar a dejar atrás los fantasmas del pasado reciente.