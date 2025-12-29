Síguenos en:
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Deportivo Cali, cerca de cerrar el fichaje de un exjugador de Boca Juniors

Deportivo Cali, cerca de cerrar el fichaje de un exjugador de Boca Juniors

El conjunto ‘azucarero’ continúa reforzándose de cara a las competiciones de 2026, en las que espera volver a ser protagonista del fútbol colombiano.

Por: Javier García
Actualizado: 29 de dic, 2025
Emanuel Reynoso cerca de jugar en Deportivo Cali
Emanuel Reynoso cerca de jugar en Deportivo Cali
AFP

