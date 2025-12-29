Alfredo Arias, campeón con Junior, reveló la selección que le gustaría dirigir

Junior de Barranquilla es el equipo de moda en Colombia y especialmente en la costa caribe gracias a su decimoprimera estrella en el fútbol profesional. Más allá de volver a lo más alto, este trofeo también fue de mucho impacto para el entrenador Alfredo Arias, quien gritó campeón por primera vez en nuestro país luego de tres experiencias previas en otros clubes.

Deportivo Cali, Santa Fe e Independiente Medellín fueron los equipos en los que Arias tuvo la oportunidad de dirigir, pero sin conseguir el objetivo. Lo más cerca que estuvo fue con el 'poderoso', donde curiosamente perdió la final contra Junior. Ahora, pensando en 2026, el estratega fue entrevistado por el portal 'Ovación'.

De entrada, el uruguayo dejó en claro su sentir por haber alcanzado este logró en su trayectoria. “Más que revancha es haber ido otra vez por algo que habíamos peleado y que merecimos en otro momento y no lo conseguimos. Las palabras tienen un significado que nos hacen tener un resentimiento o negativismo, y quiero estar lejos de eso, porque solo le puedo agradecer al fútbol, a las personas que me dan trabajo y a los equipos que me tocó dirigir”, remarcó.

Arias no solo se animó a responder interrogantes sobre Junior sino que también puso la mirada sobre su sueños como DT y confesó que sí le gustaría dirigir una selección nacional. “Me gustaría, no sé si voy a ser capaz de gestionarla con lo poco que se entrena. Compensas con los jugadores que ves todos los días compitiendo en lugares o en equipos importantes. Pero uno quiere tener su idea o darle una impronta a su selección. Necesitas de eso, los minutos y las horas para transmitirla”, reveló.



Como era de esperarse, Alfredo contó que le gustaría comandar a la selección uruguaya. “Es la que naturalmente todos queremos dirigir. Hay un profesional trabajando y cuando pude aspirar a eso, jamás dije algo. Por eso menciono de dirigir una selección. Tener el gusto o el desafío de ver si soy capaz”, concluyó.