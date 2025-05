Einer Rubio, "afectado" en el Giro de Italia 2025: "Espero que me pase pronto"

Einer Rubio es uno de los cinco colombianos que participan en el Giro de Italia 2025. Allí, fue elegido por el Movistar Team para que sea su líder. Razón por la que sus compañeros trabajan para él, en especial en momentos determinantes, donde el viento hace de las suyas, hay duros ascensos y se presenta tensión en el pelotón. Sin embargo, las noticias para el boyacense no son las mejores.

"Estoy bien, pero un poco resfriado por el cambio de temperatura. Me ha afectado un poco, pero ya pasará. Estamos con toda la energía, confiados en el trabajo que se hizo. Es el primer día para la general", afirmó en entrevista con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial a territorio europeo. En dicha charla, confirmó que su salud no está bien, preocupando a todos.

Eso sí, no todo fue negativo. En una conversación con 'Cycling Pro Net', reveló que no estuvo entre los corredores que terminaron en el suelo en la sexta jornada. "Por fortuna, no me caí y me salvé. Desafortunadamente, tres de mis compañeros sí, entre ellos Jefferson Cepeda, que es el más adolorido de todos. A ver si se recupera está al 100% para los próximos días", expresó de entrada.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en una contrarreloj del Giro de Italia 2025 AFP

De igual manera, analizó la etapa 7, que contó con un recorrido de 168 kilómetros, entre Castel di Sangro y Tagliacozzo, y un final en alto. "Es importante porque, desde aquí, con esta fracción, ya se sabrá en qué condición estamos, cómo están los rivales, las fuerzas de las piernas, así que es clave", añadió Einer Rubio, consciente de lo que estaba en juego de cara a las próximas semanas.

"De mi parte, estoy súper, nos hemos preparado de buena manera. Mis compañeros me llevarán bien y haremos una excelente carrera a partir de hoy", puntualizó, antes de analizar el recorrido. "Al inicio no es tan duro, pero esos últimos dos kilómetros se inclinan, entonces tenemos que estar en buena posición y llegar junto con los mejores", sentenció el 'escarabajo' del Movistar Team.