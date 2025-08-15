Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Diego Raimondi, sin secretos sobre cruce con Rafael Dudamel: "Pensaron que iba a agredirlo"

Diego Raimondi, sin secretos sobre cruce con Rafael Dudamel: "Pensaron que iba a agredirlo"

Después de que terminara en gresca el juego entre el Deportivo Pereira y el América de Cali, el entrenador Diego Gabriel Raimondi habló acerca de lo que pasó con Rafael Dudamel.