Diego Raimondi, sin secretos sobre cruce con Rafael Dudamel: "Pensaron que iba a agredirlo"

En la noche del jueves 14 de agosto, América de Cali cayó en su visita al Deportivo Pereira 2-1 con goles de Juan David Ríos y Samy Merheg para el local, y de Jan Lucumí finalizando el encuentro para el América.

El equipo 'escarlata' acumuló 3 derrotas consecutivas que han ahondado más en las críticas hacia el entrenador Gabriel Raimondi. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al juego, el argentino dio algunas declaraciones en las que se quiso desligar de que hubiera crisis y mencionó lo que ocurrió con el DT del equipo rival.

Frente a la situación del equipo dijo: "De resultados hay crisis, pero hablar de crisis futbolística contra Santa Fe, Tolima o Fluminense no hay. Fue un partido distinto del de hoy, pero los resultados no se están dando. Lo vamos a saber remontar y el ánimo después de varios días se olvida todo". Luego, le preguntaron acerca de la expulsión que sufrió finalizando el primer tiempo y contestó: "Después de la expulsión la idea era mantener el resultado, pero no pudimos evitar el 2-0. Esa era la estrategia".

Por otra parte, uno de los temas de los que más quería saber la prensa era sobre la gresca que tuvo con Rafael Dudamel en el juego y sobre eso respondió: "lo que pasó fue simple porque tras la discusión con Rafael (Dudamel) en el partido me acerqué a saludarlo para pedirle disculpas, pero un jugador se acercó pensando que iba a agredirlo o algo. En el momento del partido uno se enoja, pero después todo se olvida".

América jugando ante el Pereira Colprensa

Publicidad

Además se refirió frente a tener que jugar con suplentes, tras enfrentar a Fluminense dos días antes del encuentro. "Es normal, jugaron hace 46 horas y tenemos un plan competitivo. Hay jugadores que necesitan más rodaje. Todo estaba programado para que los que estuvieron ante Fluminense no iniciaran".

Ante esto, el entrenador no quiso darle foco a los problemas y se enfocará a partir de ahora en enderezar el rumbo en la liga Betplay y darle vuelta a la serie de octavos de final de Copa Sudamericana contra Fluminense.

Próximo partido de América de Cali

El equipo 'escarlata' se verá las caras ante Fluminense el martes 19 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Colombia) en el estadio de Maracaná en Rio de Janeiro, en busca de clasificar a cuartos de final de Copa Sudamericana, tras perder 2-1 en la ciudad de Cali en el partido de ida.