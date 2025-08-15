RCD Mallorca vs. Barcelona, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de La Liga de España

El Barcelona inicia este sábado en Son Moix la defensa de su corona liguera, respaldado por una pretemporada arrolladora pero con piezas clave aún por encajar. Con fichajes sin inscribir debido al 'fair play' financiero y la duda de Lewandowski, el campeón se mide a un Mallorca ambicioso que quiere empezar la temporada con un golpe que haga ruido.

Entre esas piezas por encajar está la portería: El 'barça' espera poder alinear a su fichaje estrella, el portero Joan García, después de que la Comisión Médica de LaLiga resolviera el pasado miércoles que la lesión lumbar de Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración y que, por tanto, podrá utilizar parte de la masa salarial liberada por el meta alemán para darle de alta.

Esta sigue siendo la única vía abierta para un Barcelona que tampoco cuenta, por el momento, con otros refuerzos estivalmente incorporados, como el delantero Marcus Rashford, y el defensa Gerard Martín. Tampoco está inscrito el portero Wojciech Szczesny. A la espera de que se resuelva la situación de Joan García y de ‘Tek’, Iñaki Peña es el único arquero disponible del primer equipo.

Publicidad

Además de las bajas ya conocidas de los lesionados Ter Stegen y Marc Bernal, todo apunta a que el técnico Hansi Flick no contará con su delantero centro titular, Robert Lewandowski, que este viernes volvió a ejercitarse en solitario por las molestias que arrastra en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Robert Lewandowski, delantero del Barcelona AFP

Publicidad

Enfrente, el Mallorca busca repetir el gran inicio del curso pasado. Los bermellones han ido de menos a más en la pretemporada, con victorias ante Sant Andreu (1-0), Shabab Al-Ahli (2-1), Poblense (0-2) y Hamburgo SV (2-0), un empate frente al Parma (1-1) y una dolorosa derrota ante el Olympique de Lyon (0-4).

Se trata de un encuentro crucial para los pupilos de Jagoba Arrasate, que cerraron la temporada pasada de mala manera y buscan redimirse con un golpe de autoridad, con el aliciente del debut de Pablo Torre frente a su exequipo. El cántabro, junto a Mateo Joseph, encarna la mayor ilusión de la afición bermellona, que ya dejó claro en la presentación del equipo que no contaba con Pablo Maffeo y Cyle Larin, excluidos de la convocatoria por "no tener la mente aquí", según el técnico.

Con las bajas confirmadas y la de Samú Costa por una contusión de rodilla, se prevé que el once inicial sea prácticamente idéntico al que venció al Hamburgo, salvo en la demarcación de centrocampista portugués, que podría ocupar Omar Mascarell o Antonio Sánchez.



Hora y dónde ver Mallorca vs. Barcelona, por la Liga de España