A jugador de Selección Colombia lo devolvieron a Sudamérica: ya tiene nuevo equipo en Brasil

El mercado de fichajes no se detiene y en las últimas horas un jugador de Selección Colombia anunciado en su nuevo equipo. El salto es desde Europa hasta Brasil. Se trata de Carlos Andrés Gómez, mejor conocido como 'La Uvita', quien no logró mayor regularidad en el Stade Rennais de Francia y empacó maletas hacia el país de la zamba.

"Vasco da Gama anuncia que ha llegado a un acuerdo con el delantero Andrés Gómez. El jugador llegó a Río de Janeiro la noche de este jueves (14) para realizar los exámenes médicos y luego procederá con los trámites burocráticos para ser anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Gigante da Colina", se lee en la publicación de la red social 'X'.

Gómez Hinestroza es recordado recientemente en el combinado nacional, tras anotar el 2-2 transitorio contra Uruguay, en Montevideo, por las Eliminatorias Sudamericanas. Al final no alcanzó y fue una agónica derrota por 3-2.

El jugador de 22 años llega en medio de un contexto complejo, ya que Vasco da Gama ocupa la casilla 17°, es decir, zona de descenso, con 16 unidades. En cuanto al juego, uno de los grandes socios de Gómez podría ser Philippe Coutinho, volante con pasado en Liverpool y Barcelona.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o atacante Andrés Gomez.



Carlos Andrés Gómez en su debut con el Stade Rennes en la Ligue 1. Foto vía página web oficial: www.staderennais.com.

Los números de Carlos Andrés Gómez

El extremo ha mostrado un rendimiento destacado tanto en clubes como en la Selección Colombia. En su etapa con Millonarios (2021-2022), disputó 58 partidos, marcando 12 goles y dando 5 asistencias, además de contribuir en Copa y torneos internacionales. Su paso a Real Salt Lake (2023-2024) en la MLS consolidó su crecimiento, con 65 encuentros, 15 goles y 15 asistencias, convirtiéndose en una pieza ofensiva clave. En la temporada 2024-25 fichó por el Stade Rennais de Francia, donde ya acumula 3 goles en 19 apariciones. En total a nivel de clubes, registra 123 partidos, 27 goles y 20 asistencias. Con la Selección Colombia, ha jugado 7 partidos entre la Sub-23 y la absoluta, anotando 3 goles. Su único título lo obtuvo con los 'embajadores' en la Copa Colombia en 2022.