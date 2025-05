Einer Rubio vivió un calvario en la etapa 9 del Giro de Italia: le pasó todo lo malo

Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) se convirtió este domingo 18 de mayo, al término de la etapa 9 del Giro de Italia, en el primer mexicano en vestir la 'maglia rosa' de líder de la clasificación general de esta carrera.

Del Toro, que a sus 21 años disputa su primer Giro, fue segundo en la meta de Siena detrás del belga Wout Van Aert (Team Visma Lease a Bike), y aventaja en la general a su compañero español Juan Ayuso, segundo, a 1 minuto y 13 segundos.

El mexicano se convirtió en el corredor más joven en lucir la preciada túnica rosa en el siglo XXI. "Es increíble", expresó la nueva estrella a seguir en el pelotón, ganador del Tour de Porvenir en 2023, misma carrera que consiguieron grandes del ciclismo como Tadej Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana.

Sin embargo, no todos contaron con esa suerte. Einer Rubio, líder del Movistar Team y uno de los cinco colombianos que están en la 'corsa rosa', tuvo una jornada para el olvido. En entrevista con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports y enviado especial, el boyacense reveló todo lo que le ocurrió en carretera.

Einer Rubio, ciclista colombiano, fue elegido como líder del Movistar Team para el Giro de Italia 2025 Twitter Oficial del Movistar Team

"Fue un día muy duro. Lamentablemente, con el equipo no conseguimos entrar bien ubicados en el primer tramo. Luego, se dio un corte y, por último, he pinchado. El día no estuvo a mi favor. Afortunadamente, sin caídas que es lo mejor y así se cierra la primera semana", afirmó de entrada.

Pero no baja los brazos y el 'escarabajo' es consciente de que aún quedan dos semanas para el cierre del Giro de Italia. "Espero que las siguientes semanas sean mejores. La contrarreloj es un reto importante, pero, por ahora, lo clave es que se recuperen las energías, después de esta jornada tan dura y exigente. Ya se pensará en el resto del Giro de Italia", dijo.

Einer Rubio cruzó la meta en el puesto 22, a dos minutos y 27 segundos del vencedor, Wout van Aert. De esa manera, se alejó de los favoritos en la clasificación general. Ahora, aparece en la plaza número 15, a 3' 34'' de Isaac del Toro.