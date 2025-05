Isaac del Toro, el líder del Giro de Italia tras los pasos de Egan Bernal y Nairo Quintana

El mexicano Isaac del Toro (Ensenada, Baja California, 21 años), se presentó en la alta sociedad del ciclismo mundial enfundándose la maglia rosa del Giro de Italia tras ser el protagonista, junto al belga Wout Van Aert, en la etapa de "las pistas blancas" de Toscana, escenario de la revolución del "Torito".

Del Toro ya está entre los grandes. Aquel joven que ganó el Tour del Porvenir en 2023, formado en Italia, confirmado como el mejor neoprofesional en el Tour Down Under 2024 con tercer puesto en el podio final y ganador de la Milán Turín 2025, rompió el molde la tarde calurosa del 18 de mayo de 2025 con una escapada compartida que le vistió de rosa en el Giro, el más joven del siglo.

Aquella promesa que llegó al UAE de Pogacar en 2023, cinco años menor que el esloveno, apuntaba maneras. Enseguida ganó, en 2024, una etapa del World Tour en el Down Under australiano. Era su segundo intento en el máximo nivel, y ya marcó territorio. "Quería ganar", dijo aquel día, "pero esto es demasiado para mí, la vida es bonita ahora, pero no siempre es así", reflexionó.

Tour del Porvenir, tras las huellas de Pogacar, Bernal y Nairo

El primer paso, muy sintomático, fue aquel Tour del Porvenir de 2023. El palmarés ya contaba con los nombres de Pogacar, Egan Bernal y Nairo Quintana, y Del Toro se unió arrasando. No solo ganó la general, también las clasificaciones de montaña y esprint intermedio, algo que Pogacar no logró.

Potencial y talento, y además capacidad para aprender rápido, son las virtudes principales de Isaac Del Toro, fuerte físicamente, de 1.80 metros de altura y 64 kilos.,

"Creo que es bueno en las subidas, pero también puede moverse bien en el grupo y ver la carrera. Tiene buenos ojos para ver la situación y puede aprovechar eso", comentan los técnicos del UAE. Esas opiniones se confirmaron en 2024 con el triunfo en la general, más etapa, en la Vuelta a Asturias. Otro paso más.

Despegue en la Milán-Turín 2025

Esta temporada comenzó Del Toro con un segundo puesto en el "sterrato" de la Clásica de Jaén, que fue una premonición en la etapa que le acaba de consagrar en el Giro. Un mes después, también en Italia, rompió la banda con un formidable triunfo en la Milán Turín.

El ciclista de la Baja California, marcó un hito en el deporte de México al convertirse en el primer atleta del país en ganar la carrera, una hazaña sin precedentes. Del Toro se consagró campeón de la edición número 106, que recorrió 174 kilómetros desde Rho hasta la Superga, la basílica insignia de la capital de Piamonte.

El " Águila Real de Ensenada" celebró su victoria, inclinándose en señal de respeto, y besando su uniforme, dejando ver la emoción del momento. No en vano también hizo historia como el vencedor más joven de la Milán Turín.

Del A.R. Monex al UAE, el futuro fuera de su país

Del Toro, nacido el 27 de noviembre de 2023, ha estado vinculado al deporte desde temprana edad; especialmente al ciclismo. Guiado futuropor sus padres, comenzó en disciplinas como el ciclismo de montaña y ciclocrós. Su amor por la bicicleta le llevó a buscar su camino por este deporte, por lo que dejó su tierra natal para forjarse un camino en el extranjero.

En 2019, se integró a la A.R. Monex Pro Cycling Team, equipo con sede en San Marino con el que debutó como sub'23. Esta escuadra, conformada por ciclistas mexicanos en Europa, funciona como una plataforma para desarrollar talentos de alto nivel en el UCI Continental.

En 2023 dio el salto al profesionalismo y enseguida empezó a mostra su capacidad en Europa. Del Toro ha despertado grandes expectativas en México y ya ilusiona pensando en la cita olímpica de Los Angeles 2028.

Un sueño en rosa para el más joven líder del siglo en el Giro

Con 21 años y 173 días, Del Toro se convirtió tras la etapa de Siena en el líder más joven del siglo, además con una ventaja jugosa de 1.13 minutos sobre su compañero español Juan Ayuso y 1.30 respecto al italiano Antonio Tiberi.

Fue "especial" el triunfo en la Milán Turín "por haberlo logrado en Italia, el país al que llegué con 16 o 17 años, un gran éxito para mí, mi país y familia", ya que, a pesar de que compite lejor de casa, siempre recibe "mucho apoyo de la gente", por lo que muestra su agradecimiento.

Y más especial ahora verse vestido con la maglia rosa del Giro de Italia, su segunda grande después de su debut en la Vuelta 2024. "Torito", como le llaman en el entorno del equipo, viajó a Albania en su segundo año profesional para apoyar a Juan Ayuso, líder del UAE. Ahora, será una baza más del equipo. Su exhibición en la etapa del "sterrato" ha levantado muchas expectativas.

Pero Del Toro, se muestra tranquilo, aunque sea muy exigente consigo mismo. La presión la afronta con tranquilidad, y tiene claro que está en proceso de formación. Su idea es devolver con éxitos todo el apoyo y cariño que recibe. En el Giro acaba de dar un tremendo paso.