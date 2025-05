"Se salvó el día en el Giro de Italia; era complicado, pero el trabajo del equipo fue bueno"

El Giro de Italia 2025 vivió una de las mejores jornadas de esta edición. A lo largo de 181 kilómetros, entre Gubbio y Siena, el pelotón se enfrentó a un puerto de tercera categoría y otro de cuarta; además de cuatro pasos por el sterrato. Por eso, la tensión se sintió de principio a fin, teniendo en cuenta las caídas, pinchazos y problemas mecánicos que se presentaron.

Y así lo sintieron los ciclistas, como el caso de Richard Carapaz (EF Education EasyPost), quien era consciente de lo que se estaba jugando. "Sabíamos que era un día complicado y lo hemos salvado bien. Fue un bonito trabajo del equipo, que me tuvo adelante en la parte más peligrosa y eso ha servido para estar en la pelea", afirmó en entrevista con 'Cycling Pro Net'.

El ecuatoriano cruzó la meta en cuarta posición, a 58 segundos del ganador, Wout van Aert. Dicho resultado, le permitió dar un salto en la clasificación general, ubicándose cuarto, a un minuto y 40 segundos del líder, Isaac del Toro. Razón por la que 'la Locomotora del Carchi', dijo que está "contento. Había que salvar el día y lo hemos hecho de la mejor manera".

Reacciones del nuevo líder del Giro de Italia 2025, tras la etapa 9

El mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG), nuevo portador de la 'maglia rosa' del Giro de Italia, apenas podía creerse en la meta de Siena, donde entró segundo destacado junto al vencedor Wout van Aert, que se había convertido en nuevo líder de la carrera.

Publicidad

El ciclista de Ensenada, de 21 años, derramó lágrimas de felicidad al lograr un éxito sin precedentes para el ciclismo de su país.

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) habló de su caída en el Giro de Italia 2025 AFP

"Es increíble, un sentimiento muy bonito, no puedo darme cuenta todavía. Cuando estaba en la última subida y me dijeron la diferencia que había, no me lo podía creer, e intenté llegar lo más rápido posible. He llorado de felicidad", dijo el nuevo líder.

Publicidad

Ante la crono del próximo martes, Del Toro tratará de mantener la 'maglia rosa', que ahora viste con una diferencia de 1.13 minutos sobre su compañero español Juan Ayuso.

"Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, veremos si tengo un buen día, hasta que no me vea en carrera no sabremos qué puede pasar. Trataremos de hacerlo lo mejor posible", señaló.