Nairo Quintana y el accidente que tuvo en la etapa 9 del Giro de Italia: "Pasó al final"

Nairo Quintana llegó al Giro de Italia con la tarea de ser gregario de Einer Rubio, quien fue elegido como líder del Movistar Team. Por eso, lejos de preocuparse por los favoritos a coronarse campeón, 'el Cóndor' debe estar pendiente de ayudar y llevar a su compatriota hasta la meta, en especial en las jornadas que tienen una mayor dificultar como la etapa 9.

Este domingo 18 de mayo, entre Gubbio y Siena, el pelotón se enfrentó a un recorrido de 181 kilómetros, donde un puerto de cuarta categoría, otro de tercera y cuatro zonas de sterrato. Razón por la que las caídas, pinchazos y averías mecánicas son comunes en esta clase de situaciones. Entendiendo eso, el 'escarabajo' contó lo que vivió en la novena fracción.

"Estos días son una locura. Salvarlos sin caídas es un buen logro. Estamos vivos y con buenas opciones para movernos y esperar que tengamos este mismo nivel y sensación para cuando venga la montaña. Hemos tenido a Einer Rubio libre de caídas, adelante del grupo y eso es importante", expresó en entrevista con Mauricio Molano, periodista de Caracol Sports.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en medio del Giro de Italia 2025 AFP

Pero no fue lo único y, en la misma charla, Nairo Quintana explicó por qué no cruzó la meta con su bicicleta, sino con la de otro. "En los últimos kilómetros de la etapa, perseguíamos y me pinché. Por fortuna, venía con un compañero, cambiamos de 'bici' y se logró llegar en el grupo. Además, se contaba con un buen margen de tiempo para movernos", reveló.

Por último, el boyacense afirmó que no tiene problema en afrontar esta clase de recorridos. "Son días complicados, pero sabemos que es parte del espectáculo, a veces estando adelante y otra desde atrás. Lo clave es hacerlo bien, disfrutar y salvar los días como se hizo. Nos hemos preparado par esto. Se sufre, pero se goza y es parte del trabajo", sentenció.