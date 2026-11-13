El futuro de Cristiano Ronaldo y la última información; ¿en dónde jugará en 2027?

El futuro de Cristiano Ronaldo vuelve a ser tema de conversación en la agenda del fútbol internacional de cara al próximo mercado de pases. A medida que se acerca una nueva ventana de transferencias y crecen las especulaciones sobre los últimos pasos de su exitosa trayectoria deportiva, desde el entorno del astro portugués y de la liga de Arabia Saudita empiezan a despejarse las dudas sobre cuál será el rumbo que tomará el delantero en los próximos meses.

Según información del portal '365Scores', el 'crack', de 41 años, no contempla abandonar el Al Nassr durante el mercado de invierno. Por el contrario, el exReal Madrid y Manchester United se encuentra plenamente satisfecho en la institución 'amarillo y azul' de la ciudad de Riad y su intención principal es disputar en el balompié saudí el tramo final de su carrera, descartando cualquier cambio de equipo en la próxima ventana de transferencias.

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Aunque todavía no existe una fecha oficial para su retiro definitivo de las canchas, la postura de 'CR7' abre la puerta para prolongar su estadía en el Al Nassr más allá de lo previsto inicialmente. Por ahora, el panorama es claro: Cristiano está enfocado en el proyecto deportivo actual del equipo y su salida está completamente fuera de discusión.

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Recordemos que el oriundo de Funchal (Madeira) ya puso fin a su era en la Selección de Portugal, luego de 23 años vistiendo los colores de la 'quinas'.



Cristiano Ronaldo festejando una nueva anotación con Al Nassr. Foto: X de @AlNassrFC.

Reunión clave para extender su vínculo

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Ante la disposición del máximo goleador en la historia de la Selección de Portugal, la directiva de Al Nassr prepara una reunión clave con Cristiano Ronaldo para conocer de primera mano sus planes deportivos y analizar las condiciones necesarias para asegurar su permanencia a mediano plazo.

Sobre la mesa aparece la posibilidad de extender su vínculo por una temporada adicional, siempre que ambas partes alcancen un acuerdo satisfactorio. Este encuentro será determinante para traducir el deseo del atacante lusitano en un nuevo compromiso contractual. Hay que precisar que el contrato de 'CR7' con Al Nassr finaliza el 30 de junio del 2027.