Egan Bernal; "no se trata de seguir en el ciclismo por seguir, sino de tener motivación y fortaleza"

El ciclista colombiano Egan Bernal, del Netcompany Ineos y campeón del Tour de Francia en 2019, manifestó este jueves su intención de comenzar la próxima temporada con la escuadra británica, ante los rumores de que estaba evaluando retirarse del profesionalismo.

"Primero que todo, tengo contrato con el equipo hasta finales de 2029 y, por ahora, mi intención es comenzar la próxima temporada", expresó Bernal en un comunicado.

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El escalador de 29 años afirmó que le ha entregado al ciclismo "los mejores años" de su vida y ha hecho sacrificios que le han permitido ganar "carreras que alguna vez parecían sueños imposibles", aunque afirmó haber aprendido "que este deporte no se trata solamente de resultados, victorias o sacrificios", sino "también se trata de disfrutar el camino y de encontrar la motivación".

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"Este año decidí terminar mi temporada después del Tour de Francia. Sentía que necesitaba un tiempo para mí, para descansar, desconectarme un poco y recuperar esa tranquilidad que a veces, con el ritmo de la competición, se va perdiendo", expresó.



En ese sentido, confesó que ha conversado con el Netcompany Ineos y su equipo de trabajo porque quiere darse "el tiempo y el espacio necesarios para afrontar lo que viene con la misma convicción y entrega" que dice haber tenido a lo largo de su carrera.

"No sé exactamente qué me depararán los próximos años, y creo que tampoco tengo que saberlo todo en este momento. Lo que sí tengo claro es que, mientras siga compitiendo, quiero hacerlo con la convicción de que todavía tengo mucho por dar. No se trata simplemente de seguir por seguir, sino de tener la motivación, la fortaleza física y mental y las ganas de seguir siendo competitivo y marcar la diferencia", añadió.

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Esta declaración de Bernal, también ganador del Giro de Italia en 2021, se conoce después de que su compatriota Nairo Quintana se retirara tras participar en el Giro de Emilia el fin de semana pasado, con lo que se empiezan a despedir los protagonistas de la era dorada del ciclismo colombiano.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en la etapa 9 del Tour de Francia 2026 Getty Images