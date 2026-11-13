Del Magdalena a brillar en Selección Colombia; el emotivo relato de la familia de Camilo Durán

Camilo Durán es uno de los jugadores de nuestro país que vive un excelente presente en el fútbol de Europa, desempeño que lo llevó a ser nuevamente convocado en la Selección Colombia para los duelos de preparación contra Chile, en lo que respecta a la fecha FIFA de noviembre.

El delantero samario brilla jornada tras jornada con el Celtic de Escocia y confía en hacer lo mismo con los colores de la 'tricolor' en estos dos compromisos de fogueo ante los 'australes', claro está, si Néstor Lorenzo le da la oportunidad de sumar minutos.

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Pero si hay alguien orgulloso del camino que ha labrado Camilo Andrés en el fútbol son sus padres: Hugo de Jesús Durán y Margarita Márquez. Los progenitores del atacante, de 24 años, no caben de la dicha por el buen momento de su muchacho. En diálogo exclusivo con Noticias Caracol y Gol Caracol rememoraron sus inicios, de esa lucha para llegar a la élite profesional.

Camilo Durán, delantero de la Selección Colombia. Foto: AFP

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"Yo lo miraba, miraba en él mucho talento, pero se sabe que hasta que él no llegue, hasta donde Dios le tenía, su don preparado, porque ese es un don que Dios le da", dijo de entrada don Hugo de Jesús.



El papá de Durán repasó el recorrido que ha tenido el joven atacante samario, y volvió a recalcar las cualidades de su hijo.

"Él estuvo en la Selección del Magdalena. Estuvo en Argentina. Y con la selección se fue al Tolima, de ahí estuvo en el Medellín donde duró siete años. Es un muchacho muy bueno en el fútbol, gracias a Dios", terminó por decir.

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Por su parte, su mamá Margarita sólo le deseó una cosa para los juegos de preparación contra Chile "que haga goles". Mientras que su hermano Hugo habló del tanto, que por ahora, más le ha gustado de Camilo, que fue el le hizo al Ajax en la Champions League.

Lo cierto es que Camilo Durán tiene en su familia a su eje y ese envión anímico que necesita, antes, durante y después de cada compromiso.