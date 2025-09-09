Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / En video, Egan Bernal ganó etapa y no se dio cuenta; siguió derecho en Vuelta a España

En video, Egan Bernal ganó etapa y no se dio cuenta; siguió derecho en Vuelta a España

El ciclista colombiano protagonizó una particular escena luego de quedarse con la victoria de la jornada 16 de la ronda ibérica el martes 9 de septiembre.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: septiembre 09, 2025 11:55 a. m.
Egan Bernal ganó etapa 16 de la Vuelta a España 2025 sin darse cuenta.
Egan Bernal ganó en Vuelta a España y no celebró.
Foto: @lavuelta.