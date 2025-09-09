En video, Egan Bernal ganó etapa y no se dio cuenta; siguió derecho en Vuelta a España

Egan Bernal se impuso en la etapa 16 de la Vuelta a España 2025 después de meterse en la fuga del día y lanzar fuertes arrancones en el tramo final, ataques a los que solo pudo responder el local Mikel Landa, que fue segundo.

Lo particular fue que el zipaquireño se adjudicó el triunfo sin darse cuenta debido a que el trazado se redujo 8 kilómetros porque cerca a la meta hubo bloqueo de la vía por parte de manifestantes propalestinos.

En consecuencia, no hubo línea de llegada ni señalización clara para los ciclistas. Solo se dijo que la llegada estaría en el lugar donde se marcaba el inicio del premio de montaña que conducía a la meta.



Egan Bernal ganó en Vuelta a España sin darse cuenta

Bernal y Landa, dupla que iba en cabeza de carrera, disputaron el embalaje final sin una referencia clara. Por ese motivo, el colombiano, que le ganó el pulso de velocidad al ibérico, cruzó la meta sin saber si había ganado. De hecho, siguió pedaleando con Landa detrás acechando su posición.

Todo se debió a que no hubo bandera o un juez indicando que en ese punto se terminaba la fracción. Sin embargo, instantes después le informaron al ‘escarabajo’ que era el triunfador del día y que ya podía dejar de pedalear, como se ve a continuación:

Con esta conquista, el referente del equipo británico Ineos Grenadiers ascendió de la casilla 14 a 12 en la clasificación general con un retraso de 9:36 minutos con referencia al danés Jonas Vingegaard, que conservó su escaño de líder gracias que llegó con el mismo tiempo del resto de favoritos en el pelotón principal.