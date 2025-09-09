Publicidad

SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 16: Egan Bernal ganó

Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 16: Egan Bernal ganó

El 'joven maravilla' no ganaba en el World Tour desde la jornada 16 del Giro de Italia de 2021 cuando se hizo con el título del Giro de Italia.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:31 a. m.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.