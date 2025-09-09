Premio para Egan Bernal y Brandon Rivera en Vuelta a España 2025; no se fueron en blanco

Los 'escarabajos' no han pasado desapercibidos por la Vuelta a España 2025, a pesar de que los triunfos de etapa han sido esquivos para los 7 pedalistas del país que tomaron la partida y que su presencia en el top 10 de la general se ha ido diluyendo.

Los ‘cafeteros’ se han hecho ver de buena manera con la aparición de la alta montaña, donde han aprovechado para involucrarse en varias fugas y dar muestras de sus condiciones para escalar.

Es así como hombres de la talla de Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Santiago Buitrago (Bahrain Victorius) y Harold Tejada (Astana) se instalaron entre las 20 primeras casillas de la clasificación individual luego de las primeras 2 semanas de carrera.

En ese sentido, su trabajo ha sido destacado por las autoridades de la competencia, que el martes 9 de septiembre, en la antesala de la etapa 16, reconocieron la labor conjunta de 2 de ellos delante de toda la caravana.



Egan Bernal y Brandon Rivera, premiados en Vuelta a España

Los 2 corredores zipaquireños del elenco británico Ineos Grenadiers fueron llamados al escenario oficial de la ronda ibérica junto a todos sus compañeros de escuadra para recibir el galardón.

Después de firmar la planilla de partida para la etapa 16, Rivera, secundado por Bernal, recibió el trofeo al mejor equipo de la jornada 15, en la que Egan estuvo largo tiempo en fuga y cruzó la meta en quinto lugar.

De esta manera, los 2 colombianos en el centro de la formación fueron protagonistas de la jornada y recibieron el aliciente necesario para afrontar el tramo final de la Vuelta, en el que deberán afrontar las fracciones más duras.

Acá, el momento de la exaltación:

De hecho, fue tal el grado de emotividad con el que quedó Bernal, que en el inicio de la etapa 16 se volvió a meter en la escapada del día junto a 16 hombres más, entre los que se encontraba su coequipero Bob Jungles, de Luxemburgo.

La etapa, de 167,9 kilómetros entre las localidades de Poio y Castro de Herville, presentaba perfil ideal para el ‘escarabajo’ si se tienen en cuenta sus 4 premios de montaña, uno de ellos en plena meta.

It was a huge fight to get into the breakaway today at #LaVuelta25 but we're happy to report that @BobJungels and, for the second stage in a row, @Eganbernal are up the road.



The 17-man move has 4:25 on the bunch as we approach today's climbs. pic.twitter.com/WYhM41Tv8O — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025