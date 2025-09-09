Egan Bernal ilusiona en la Vuelta a España 2025; se metió en la fuga de la etapa 16

Las emociones del ciclismo están a cargo de la Vuelta a España y los corredores colombianos le han puesto sabor con su presentación. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) es uno de los llamados a ser protagonista y este martes se metió en la fuga de la etapa 16, confirmando su advertencia del pasado sábado luego de ceder bastante tiempo de cara a sus aspirciones en la clasificación general.

La jornada comenzó Poio con el masivo apoyo de aficionados colombianos a Egan Bernal. El pelotón tomo la salida y de inmediato se dieron varios ataques, pero ninguno prosperó. Después de más de 40 kilómetros, el joven maravilla colaboró con otros colegas y consiguieron formar un grupo de escapados. SOLER Marc, BAGIOLI Andrea, CEPEDA Jefferson Alveiro, DENZ Nico, LANDA Mikel, VANSPEYBROUCK Mauri, JUNGELS Bob, QUINN Sean, PICKERING Finlay, BRAZ Afonso Clément, MOLARD Rudy, ROLLAND Bricu, GUERNALEC Victor, ROULAND Louis, VERMAERKE Kevin y STEWART Jake fueron sus compañeros de fuga.

"Fue una gran lucha para entrar en la escapada hoy en #LaVuelta25 pero estamos felices de informar que @BobJungels y, por segunda etapa consecutiva, @Eganbernal están en el camino. El movimiento de 17 hombres tiene 4:25 de ventaja sobre el grupo a medida que nos acercamos a las subidas de hoy", compartió el conjunto británico en su cuenta oficial en 'X'.

It was a huge fight to get into the breakaway today at #LaVuelta25 but we're happy to report that @BobJungels and, for the second stage in a row, @Eganbernal are up the road.



The 17-man move has 4:25 on the bunch as we approach today's climbs. pic.twitter.com/WYhM41Tv8O — INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 9, 2025

Esta es la segunda vez que Bernal se mete en la fuga, ya que el pasado domingo en la jornada 15 también lo hizo e incluso ocupó la sexta casilla. En cuanto a la general, Egan se ubica en la casilla 14° a 15:42.