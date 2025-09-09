Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal ilusiona en la Vuelta a España 2025; se metió en la fuga de la etapa 16

Egan Bernal ilusiona en la Vuelta a España 2025; se metió en la fuga de la etapa 16

El ciclista colombiano Egan Bernal había advertido que iba a buscar victoria de etapa y este martes logró 'colarse' en el grupo de escapados y sueña con el triunfo.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:47 a. m.
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
INEOS Grenadiers.