Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote seccion ciclismo 2024 DK
Gol Caracol  / Ciclismo  / Egan Bernal hizo historia para Colombia: ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

Egan Bernal hizo historia para Colombia: ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

El ciclista Egan Bernal se metió en la fuga y logró la primera victoria colombiana en esta edición de la Vuelta a España 2025.

Por: Caracol Sports
Actualizado: septiembre 09, 2025 10:34 a. m.
Comparta en:
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
INEOS.