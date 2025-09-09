Egan Bernal hizo historia para Colombia: ganó la etapa 16 de la Vuelta a España 2025

El colombiano Egan Bernal (Ineos) fue el ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 km de meta por las protestas que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada.

Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado. El 'joven maravilla' se metió en una fuga de 17 corredores, haciendo realidad la advertencia que hizo el pasado domingo cuando perdió más de 30 minutos y dejó de lado las aspiraciones en la clasificación general.

Los ciclistas tomaron la salida en la localidad de Poio y de inmediato se dieron varios ataques que no rindieron frutos. Los primeros en intentarlo fueron Jonas Rickaert y Remi Cavagna. Tuvieron que pasar 40 kilómetros para que se hiciera realidad la fuga y con Bernal como protagonista. El nacido en Zipaquirá consiguió su cometido junto a otros 16 ciclistas, donde destacaban Mikel Landa, Nico Denz y Marc Soler.

La montaña apareció y Denz cruzó primero en el Alto de San Antoñino y Landa hizo lo propio en el Alto de Groba.

El grupo de escapados se fragmentó en dos grupos, dejando a Bernal, Denz, Braz Afonso y Rolland en la parte de adelante. En la parte de atrás, el pelotón estuvo comandado por el Visma Lease a Bike del líder Jonas Vingegaard y posteriormente por el Bahran Victorious, ya que su capo Torstein Traeen estaba perdiendo puestos en la general con la ventaja de más de siete minutos que tenía la fuga.

Denz ganó el esprint intermedio en Couso y luego Landa se impuso en Alto de Prado. Bernal no paró de trabajar y empujar para sacarle diferencia a Marc Soler quien estaba en el grupo perseguidor y era su mayor amenaza para la definición de la fracción.

Landa y Bernal se unieron y quedaron solos en punta de carrera. A 15 km de meta, la organización decidió recortar ocho kilómetros el recorrido por nuevas protestas en contra del Israel Premier Tech. La nueva llegada quedó apunta en el inicio del puerto a Castro de Herville.

En medio de la confusión, Bernal arrancó a 500 metros de esa zona y se quedó con el triunfo de la jornada en la 'ronda ibérica'. Con este resultado, el 'joven maravilla' subió dos puestos en la general y se ubica en la casilla 12° a 9:36 de Vingegaard.