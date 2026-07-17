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Gol Caracol  / Ciclismo  / Etapa 14 del Tour de Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV y ONLINE en Colombia

Etapa 14 del Tour de Francia, EN VIVO; hora y dónde ver por TV y ONLINE en Colombia

Llega la alta montaña al Tour de Francia, con un puerto inédito. Los pedalistas tendrán que afrontar una jornada complicada con varios puertos de por medio. Prográmese para verla en Caracol Sports.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Egan Bernal, ciclista del Netcompany Ineos.
Egan Bernal, ciclista del Netcompany Ineos.
AFP.

Hace unos meses, el col du Haag era un camino forestal impracticable para las bicicletas. Asfaltado y convertido en una carretera para bicicletas, inaccesible para vehículos, este sábado integrará la aventura del Tour de Francia, satisfecho de haber encontrado un nuevo muro para agrandar su leyenda.

Sus 11,2 kilómetros, con una pendiente media del 7,3 % marcarán la suerte de la décimo cuarta etapa, una auténtica jornada de montaña en el macizo del Jura, con 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein, sin apenas reposo, un concentrado de cuestas que acumulan un desnivel positivo de 3.800 metros.

Harold Tejada, ciclista del XDS Astana Team, es el mejor colombiano en el UAE Tour 2026
Ciclismo

Clasificación general del Tour de Francia 2026, tras la etapa 13; Harold Tejada fue segundo

Será la segunda ocasión en la que esta estación del Jura sirva de meta, tres años después de que el esloveno Tadej Pogacar se impusiera en la penúltima etapa sin poder distanciar al danés Jonas Vingegaard, que sumó el segundo de sus Tours de Francia.

Tallado para una escapada de largo alcance, el tramo final ofrece también terreno para batalla entre los pretendientes para la clasificación general, que pueden marcar diferencias en este nuevo puerto cuya cima se encuentra a apenas 6 kilómetros para la llegada.

La etapa responde a la voluntad de los organizadores de dar volumen a los otros macizos del país, más allá de los clásicos Pirineos y Alpes, y encontrar terreno para el futuro.

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Haag cumple bien esa función. Representa a la perfección el paisaje de los Vosgos, boscoso y frondoso, al abrigo la luz del sol, un elemento que el Tour quiere potenciar como medida para afrontar la incidencia creciente del cambio climático.

Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Tour de Francia 2026
Egan Bernal, ciclista colombiano del Netcompany INEOS, en medio del Tour de Francia 2026
Twitter Oficial del Netcompany INEOS

Esta nueva incorporación tiene tres partes bien diferenciadas. La primera con fuertes pendientes en los dos primeros kilómetros, una segunda más tendida y el tramo final con otros dos kilómetros que incluyen rampas por encima del 12 %.

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Terreno suficiente para lograr una ventaja que puede revelarse positiva para afrontar el descenso poco pronunciado hasta la meta de Le Markstein.

Será la guinda de una jornada en la que los organismos no tendrán ni un kilómetro de reposo, un concentrado de dificultades que puede tener mucha incidencia en la general final..

Apenas comience a rodar la etapa se ascenderá el Grand Ballon, con sus agotadores 21,5 kilómetros al 4,8 % de pendiente media, tras el que harán un primer paso por meta, antes de afrontar el Col du Page, 9,8 kilómetros al 4,7 % y el Balón de Alsacia, 8,9 kilómetros al 6,9 %, que ya habrán ascendido la víspera.

Unos 40 kilómetros escarpados conducirán hasta el pie de Haag para la batalla final.

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Los ciclistas tendrán que guardar algo de fuerzas, porque al día siguiente les espera otra cita con la alta montaña, ya en los Alpes y un final inédito en el Plateau de Solaison que precederá a la segunda jornada de descanso.

HORA Y DÓNDE VER LA ETAPA 14 DEL TOUR DE FRANCIA:
Día: 18 de julio de 2026
Horario: 6:30 de la mañana
Dónde ver: Caracol TV Señal principal, DITU y en https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo

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