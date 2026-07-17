Millonarios sorprendió y anunció la salida de uno de sus jugadores, a días de iniciar la liga

Este viernes, Millonarios sorprendió a sus hinchas con la salida del defensor Edgar Elizalde a puertas de comenzar la Liga BetPlay II-2026.

El zaguero uruguayo que llegó a inicio de año como agente libre tras su paso por Platense y firmó por un año, hoy se finiquitó la rescisión de su contrato, para así decirle adiós tempranamente al cuadro 'embajador'.

"Millonarios FC confirmó la salida del defensor Edgar Elizalde, quien no continuará en el club para la próxima temporada. La institución agradeció su profesionalismo durante su paso por el equipo y le deseó éxitos en los nuevos retos de su carrera", se leyó en el comunicado oficial.

▶️ Comunicado Oficial Edgar Elizalde pic.twitter.com/v9romFfawu — Millonarios FC (@MillosFCoficial) July 17, 2026

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El futbolista durante los seis meses en el equipo capitalino disputó nueve partidos por liga, tres por Copa Sudamericana y tres por Copa Colombia, sin embargo, no logró ganarse la titularidad ni convencer al técnico Fabián Bustos.

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Desde la prensa uruguaya, se habla de una negociación con Defensor Sporting, dirigido actualmente por Mauricio Larriera, quién lo conoce y salió campeón con él en Peñarol.

