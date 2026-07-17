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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Millonarios sorprendió y anunció la salida de uno de sus jugadores, a días de iniciar la liga

Millonarios sorprendió y anunció la salida de uno de sus jugadores, a días de iniciar la liga

Por medio de sus redes sociales, Millonarios dio a conocer la salida del futbolista extranjero y que todo indicaría que regresará a un grande de sus país natal. Conozca de quién se trata.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Plantilla de Millonarios
Plantilla de Millonarios
@millosoficial

Este viernes, Millonarios sorprendió a sus hinchas con la salida del defensor Edgar Elizalde a puertas de comenzar la Liga BetPlay II-2026.

El zaguero uruguayo que llegó a inicio de año como agente libre tras su paso por Platense y firmó por un año, hoy se finiquitó la rescisión de su contrato, para así decirle adiós tempranamente al cuadro 'embajador'.

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"Millonarios FC confirmó la salida del defensor Edgar Elizalde, quien no continuará en el club para la próxima temporada. La institución agradeció su profesionalismo durante su paso por el equipo y le deseó éxitos en los nuevos retos de su carrera", se leyó en el comunicado oficial.

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El futbolista durante los seis meses en el equipo capitalino disputó nueve partidos por liga, tres por Copa Sudamericana y tres por Copa Colombia, sin embargo, no logró ganarse la titularidad ni convencer al técnico Fabián Bustos.

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Desde la prensa uruguaya, se habla de una negociación con Defensor Sporting, dirigido actualmente por Mauricio Larriera, quién lo conoce y salió campeón con él en Peñarol.

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