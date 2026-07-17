Mikel Merino no se esconde ante el peligro de Messi: "Será un reto mayúsculo para España"

Neutralizar a Lionel Messi será un "reto mayúsculo" para España en la final del Mundial de 2026 que disputará el domingo contra Argentina, consideró este viernes el centrocampista español Mikel Merino.

El capitán 'albiceleste' fue vital, con dos pases de gol contra Inglaterra (2-1), para clasificar a los campeones defensores a la final. A lo largo del torneo, del que es goleador con ocho tantos, los mismos que el francés Kylian Mbappé, ha demostrado que conserva un nivel superlativo a los 39 años.

Es "un reto mayúsculo, una motivación increíble para mí y para nosotros. El poder jugar contra una selección como Argentina, que ya ha ganado esto antes, hace que sea todavía más importante el partido y estoy muy feliz de poder vivir estos momentos", dijo Merino a periodistas en East Hanover, Nueva Jersey.

Lionel Messi con la Selección Argentina Foto: AFP.

A pesar de arrancar en el banco, el centrocampista ha sido clave para la 'roja' al anotar los goles de los triunfos agónicos contra Portugal (1-0) en octavos y sobre Bélgica (2-1) en cuartos de final.



"Tengo una increíble confianza en mí mismo y en mis posibilidades, y cada vez que voy al campo creo que voy a poder causar un impacto para el equipo. Pero honestamente, espero que cualquiera sea el héroe. Al final del día, lo que importa es que el equipo gane", afirmó.

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- Foto especial de Messi y Yamal -

Reconoció que ser suplente no es el plan "ideal" de ningún futbolista, sino el rol que "toca en una selección tan potente" como la 'roja', que en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, buscará su segundo título mundial.

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"Cuando consigues un título es de todos, no solamente de los once que empiezan", agregó.

Merino destacó el talento "impresionante" de Lamine Yamal, de 19 años, que sostendrá su primer encuentro con Messi en un choque entre el pasado y el presente y futuro del FC Barcelona.

El duelo está marcado por una fotografía tomada en 2007 en la que el argentino bañaba al español, para la época apenas un bebé, durante una sesión fotográfica con fines benéficos.

Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia. Foto: AFP

"La primera vez que la vi, pensé que era IA (...) Pero sí, es divertido cómo la vida funciona a veces. Tiene estas situaciones especiales que crees que son escritas por alguien", opinó Merino.

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"Es increíble que dos de los mejores jugadores que han jugado el juego, y espero que Lamine en el futuro sea uno de ellos, compartan una foto como esa. Espero que veamos un final muy brillante, con estos dos protagonistas en el pico, jugando y dando a todos los fans un gran espectáculo".

- Sentir y oler el humo -

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Merino, de 30 años, consideró que la final contra Argentina será "un partido intenso" y que corresponderá al árbitro "controlar la intensidad y la asiduidad de esos duelos, de esas faltas".

"Confiamos en que cuanto menos tiempo pase el balón por cada uno de nosotros, menos tiempo tendrá el rival para hacer faltas", señaló.

Aseguró que los jugadores han sentido el humo que ha llegado a Nueva Jersey en los últimos días por incendios forestales en Canadá. La situación ha encendido alarmas en las autoridades estadounidenses por sus posibles afectaciones en la salud humana.

"Es verdad que en el ambiente se puede oler un poco, la sensación y ver que hay humo, pero ante un partido tan importante como es una final de un Mundial, tienes que intentar abstraerte lo máximo posible de factores externos", explicó.

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El volante del Arsenal dijo no tener "muy claras memorias" de dónde estaba en la final de Sudáfrica 2010, ganada con un recordado gol de Andrés Iniesta en la prórroga contra Países Bajos.

Selección Argentina vs. Selección de España Fotografías de: AFP

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Pero recuerda la admiración que le suscitaba como niño la camada de futbolistas que alzó la primera Copa del Mundo de España.

"Ahora poder representar el país y ser esos mismos jugadores para las nuevas generaciones, para los niños que nos están viendo, es algo mágico", apuntó.