Cuales son las nuevas reglas que se implementarán en la Liga BetPlay 2026-II, similares al Mundial

La Liga BetPlay 2026-II comenzará el próximo viernes 24 de julio y la Dimayor dio un anuncio importante a pocos días del inicio del campeonato de nuestro país, que es de interés para los equipos, jugadores, directivos, prensa y hasta hinchas: las nuevas reglas arbitrales, similares a las del Mundial 2026.

Eso sí, solo hubo tres que se vieron en la Copa del Mundo de la FIFA, como lo son las cámaras corporales, el fuero de juego semiautomático y el cooling break, que en ese último mencionado, explicaron que solamente se realizará "únicamente por decisión del árbitro dependiendo de las condiciones climáticas".

Acá las nuevas reglas arbitrales para la Liga BetPlay 2026-II:

1. PROCEDIMIENTO DE SUSTITUCIÓN



la IFAB agregó elementos de control en tiempos límites para el procedimiento de sustitución donde los jugadores que sean sustituidos deberán salir por la parte más cercana a su posición en el campo o en caso tal, salir en un tiempo límite de 10 segundos del terreno de juego para así poder dar continuidad a que el sustituto ingrese. El árbitro contará mentalmente los primeros 5 segundos del procedimiento y después mostrará en cuenta regresiva con su mano levantada los últimos 5 segundos restantes del proceso.

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En caso tal que el sustituido no salga dentro de este límite de tiempo, EL SUSTITUTO NO PODRÁ INGRESAR HASTA DESPUÉS DE 1 MINUTO y posterior a que el juego este detenido para cumplir con el procedimiento.

2. ATENCIÓN A JUGADORES LESIONADOS

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Para la atención de jugadores lesionados, los árbitros tienen siempre el deber de evaluar previo a la autorización de la atención médica, si el jugador afectado tiene un grado de lesión leve o grave, sin embargo. La modificación indica que, SI EL ÁRBITRO DETIENE EL JUEGO para que el jugador sea atendido, este deberá abandonar el campo y permanecer 1 MINUTO FUERA DEL MISMO hasta la nueva autorización de ingreso por parte del equipo arbitral.

De igual manera no se ha modificado y aún existen las diferentes excepciones a este proceso de atención médica y de no aplicación de tiempo al jugador o jugadores atendidos en el campo, casos como:

El guardameta choca contra otro jugador.

Es un choque entre compañeros.

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La lesión es producto de una falta sancionada con tarjeta amarilla o roja.

Es el lanzador designado de un penal.

Liga BetPlay 2026 Fútbol colombiano Foto: Dimayor.

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3. REANUDACIONES SAQUE DE BANDA Y SAQUE DE META

La IFAB agregó elementos de control en tiempos límites para los procedimientos del saque de banda y saque de meta, DONDE SOLO PODRA HACERSE DENTRO DEL LIMITE DE 5 SEGUNDOS PARA SU EJECUCIÓN.

Una vez que el jugador vaya a realizar el saque de banda o el saque de meta, este debe estar claramente disponible en gesto y motricidad para realizar el proceso, sin olvidar la lectura en gestión y prevención del árbitro al claro proceso de retardar la reanudación del partido con múltiples estrategias en los jugadores, lo que ocasionara una vez agotado el tiempo un procedimiento diferente tal como:



UN CAMBIO EN EL EQUIPO EJECUTOR para el saque de banda.

UN SAQUE DE ESQUINA AL ADVERSARIO en caso de el retardo del saque de meta.

Para ambos procedimientos se aclara que, si esta conducta es reiterativa por el jugador o jugadores identificados, estos podrían recibir una medida disciplinaria.

4. LINEA DE INTERVENCIÓN VAR

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La IFAB agregó dentro del protocolo y procedimiento de LINEA DE INTERVENCIÓN DEL VAR un elemento en el proceso de reanudación al saque de esquina concedido erróneamente, además de la intervención en una segunda amonestación claramente incorrecta que genere una tarjeta roja y finalmente un cambio en la identidad de un jugador que erróneamente sea amonestado o expulsado y que conlleva que sea el rival quien merezca la sanción disciplinaria

5. SAQUE DE ESQUINA CONCEDIDO ERRONEAMENTE

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El VAR podrá de manera ágil y dinámica intervenir si el árbitro o el árbitro asistente ha dado un saque de esquina y este CLARAMENTE EN ANGULOS, VELOCIDADES E IMÁGENES NO ES CORRECTO, la modificación invita a la gestión prevención del árbitro y su árbitro asistente para dar tiempo de chequeo del VAR y su línea de intervención, ya que si el saque se realiza de manera rápida el VAR no podrá intervenir sin importar la clara evidencia.

Si el procedimiento se da de manera ágil y dinámica, el VAR INDICARÁ al arbitro del error y este realizará la señal de TV para de manera factual por medio su intercomunicador cambiar la decisión de saque de esquina por saque de meta.

6. SEGUNDA TARJETA AMARILLA INCORRECTA QUE GENERE UNA EXPULSIÓN POR DOBLE AMONESTACIÓN

El VAR podrá intervenir con un on field review — OFR, si el árbitro aplica o concede erróneamente y de manera CLARA y OBVIA una segunda tarjeta amarilla que por consecuencia se determine en una expulsión por doble amonestación del jugador implicado.

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Nicolás Gallo, árbitro colombiano, estuvo en Estudiantes de La Plata vs. The Strongest, en Copa Libertadores AFP

7. CONFUSIÓN DE IDENTIDAD

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El VAR podrá intervenir con un on field review — OFR, si el árbitro concede erróneamente y de manera CLARA y OBVIA una tarjeta amarilla al jugador evaluado en primera instancia por el árbitro en el terreno de juego, pero se evidencia en ANGULOS, PLANOSY VELOCIDADES que esta amonestación era CLARA Y OBVIA PARA SU ADVERSARIO y no para el que fue sancionado. El VAR solo podrá revisar la identidad de los jugadores y la tarjeta como tal, no revisará la infracción específica para este ítem.

8. ACCESORIOS Y FIN DEL CONCEPTO DE JOYERÍA

Se cambio el concepto de JOYERÍA por el de ACCESORIOS, se permite usar accesorios siempre que no sean PELIGROSOS y estén cubiertos de forma segura, no basta con poner cinta adhesiva sobre objetos peligrosos, el árbitro y su equipo de campo seguirá controlando estos elementos que ellos consideren no aceptables dentro de la indumentaria de cada jugador.

9. APLICACION DE LA VENTAJA (REGLA 5 Y 12)

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El árbitro ESTABA OBLIGADO a detener el juego INMEDIATAMEMTE y obligar a repetir el saque incorrecto cortando accidentalmente el ataque prometedor del rival, el árbitro ahora con la modificación, se permite que el JUEGO PROSIGA SU INTERRUPCIÓN si el equipo adversario se beneficia inmediatamente después del error en la reanudación.

10. FALTAS TÁCTICAS — ATAQUE PROMETEDOR (IVA) — MALOGRAR UNA OPORTUNIDAD MANIFIESTA DE GOL (DOGSO)

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El árbitro no podrá mostrar elementos disciplinarios de valoración táctica después de la aplicación de la ventaja y que esta acción TERMINE EN GOL, ya que con el gol se determina que el objetivo táctico del infractor fracasó, por ejemplo:



ATAQUE PROMETEDOR (TARJETA AMARILLA) + VENTAJA: GOL Y NO TARJETA.

MALOGRAR UNA OPORTUNIDAD MANIFIESTA DE GOL + VENTANA: GOL Y NO TARJETA.

AL igual que con las faltas tácticas si LA MANO ANTIDEPORTIVA fracasa en su intento de evitar el gol sin conseguirlo debido a que se aplicó la ventaja, el infractor queda eximido de la amonestación.

Las acciones de naturaleza enfocadas a las TEMERIDADES y las acciones de JUEGO BRUSCO Y GRAVE no tienen cancelación disciplinaria así esta acción termine en gol o no gol.

11. TIRO PENAL — DOBLE TOQUE INVOLUNTARIO

Si el lanzador del tiro penal golpea el balón de forma INVOLUNTARIA con los dos pies simuiltaneamente o rebota en la pierna de apoyo el arbitro deberá realizar el siguiente proceso:



Si el balón SI entra a la portería: Se repetirá el penal, no es gol valido, pero no se pierde la oportunidad de ejecución.

Si el balón NO entra a la portería: En tiempo regular de partido se concede tiro libre indirecto, para la defensa (guardameta), en tanda de penales se registra como fallo definitivo.

Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

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12. INFRACCIÓN SIMULTÁNEA EN PENALES — ELIMINACIÓN DE TARJETA AMARILLA AUTOMÁTICA

Durante la ejecución de un tiro penal, tanto el guardameta como el ejecutor cometen una infracción táctica exactamente al mismo tiempo. El tiro se sigue registrando como fallado o se otorga tiro libre indirecto.

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Se ha eliminado la amonestación automática, la tarjeta amarilla ahora requiere de análisis, solo se amonestará al lanzador si se confirma que cometió una finta ilegal o exhibió una conducta antideportiva específica durante esa infracción simultánea.

13. OCULTAMIENTO POR INSULTOS

En la circular número 33 de mayo del 2026, dada en la reunión IFAB en VANCOUVER — CANADÁ el 28 de abril del mismo año, se abre una nueva opción de TARJETA ROJA DIRECTA para jugadores que cubran su boca al comunicarse de forma provocativa, despectiva o incendiaria con un oponente.



¿QUÉ QUIERE ESTE CAMBIO? Combatir el racismo y la discriminación en el futbol mediante medidas significativas y un fuerte elemento disuasorio.

¿QUÉ CUBRE LA REGLA? Cubrir la boca con la mano, el brazo o la camiseta para evitar la detección de comentarios inapropiados, insultos u otras formas de abuso.

14. ABANDONO POR PROTESTA

En la circular número 33 de mayo del 2026, dada en la reunión IFAB en VANCOUVER — CANADÁ el 28 de abril del mismo año, se abre una nueva opción de TARJETA ROJA DIRECTA para jugadores que ABANDONEN EL TERRENO DE JUEGO en señaI de protesta, jugador que instruya a otros a hacerlo, entrenador u oficial que ordenen o instruya a los jugadores a abandonar el terreno de juego en señaI de protesta contra una decisión arbitral, incluida la revisión del VAR, aun cuando los jugadores no abandonen.

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