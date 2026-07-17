Colombia femenina, lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: acá las convocadas

Los retos no paran para laSelección Colombia femenina de mayores. Tras haber logrado el título de la Liga de Naciones de la Conmebol y el cupo al Mundial 2027 en Brasil, ahora, las dirigidas por Ángelo Marsiglia se enfocarán en la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se jugarán en Santo Domingo.

Para llegar de la mejor manera a este magno evento deportivo, Marsiglia convocó a un microciclo de trabajo en los próximos días en la ciudad de Barranquilla. Un total de 20 jugadoras fueron las citadas; todas del ámbito local.

En la página oficial de la Federación Colombiana de Fútbol precisaron en un breve comunicado que "la concentración iniciará con un microciclo de preparación en Barranquilla, que se llevará a cabo del 20 al 25 de julio. Posteriormente, la delegación viajará a la República Dominicana, donde competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre el 26 de julio y el 7 de agosto de 2026".

La Selección Colombia femenina se clasificó al Mundial de Brasil 2027. Foto: Colprensa

Entre las citadas por Marsiglia destacan los nombres de la guardameta Natalia Giraldo, del América de Cali, la defensora Stefanía Perlaza del Deportivo Cali, las mediocampitas Daniela Garavito y Juana Ortegón de Santa Fe, y la delantera Ingrid Guerra, del Deportivo Cali.



Listado completo de la Selección Colombia femenina para el Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

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Ana Mile González Herrera (Deportivo Independiente Medellín) Angie Tatiana Salazar Salinas (Deportivo Cali) Ingrid Jobana Guerra Meneses (Deportivo Cali) Jimena Ospina Domínguez (Internacional de Palmira) Juana Sofía Ortegón Giraldo (Independiente Santa Fe) Kelly Andrea Ibargüen Ibargüen (Atlético Nacional) Laura Daniela Garavito Perdomo (Independiente Santa Fe) Liz Katerine Osorio Zuleta (Deportivo Cali) María Alejandra Baldovino Vásquez (Junior F.C.) María Fernanda Viafara Bravo (Millonarios F.C.) María Nela Carvajal Gómez (Independiente Santa Fe) María Paula Córdoba Escobar (América de Cali) Mariana Muñoz Ramírez (América de Cali) Mariana Zamorano Cortés (Independiente Santa Fe) Melanin Tatiana Aponza Gutiérrez (Deportivo Cali) Melissa Moreno (Atlético Nacional) Michelle Daniela Vásquez Fajardo (Deportivo Cali) Natalia Giraldo Alzate (América de Cali) Sara Sofía Martínez Restrepo (Atlético Nacional) Stefanía Perlaza Perlaza (Deportivo Cali)

¿Cuál es el grupo de la Selección Colombia femenina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026?

La 'tricolor' es parte del grupo B junto a Jamaica, México y Puerto Rico.

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Calendario de Colombia femenina en los Juegos Centroamericanos

Colombia vs. Jamaica

Día: 29 de julio

Hora: 3:00 p.m. (Colombia)

Estadio: El Cóndor, La Vega, (República Dominicana)

Segunda fecha

Colombia vs. México

Día: 31 de julio.

Hora: 6:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Moca 85, Moca, (República Dominicana)

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Colombia vs. Puerto Rico

Día: 2 de agosto.

Hora: 3:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Moca 85, Moca, (República Dominicana)