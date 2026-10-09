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Gol Caracol  / Ciclismo  / Harold Tejada, de figurar en Vuelta a España 2026 a ser anunciado por poderoso nuevo equipo

Harold Tejada, de figurar en Vuelta a España 2026 a ser anunciado por poderoso nuevo equipo

El ciclista colombiano Harold Tejada recibió en las últimas horas buenas noticias para su carrera deportiva y tendrá nuevos retos para la temporada 2027.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 9 de oct, 2026
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Harold Tejada, ciclista colombiano.
Harold Tejada, ciclista colombiano.
Foto: AFP

El colombiano Harold Tejada, ciclista los últimos ocho años del equipo Astana, se incorporará al netcompany INEOS a partir de 2027, informó este viernes el equipo británico en sus cuentas oficiales en redes sociales, en uno de los primeros fichajes pensando en lo que se viene para la próxima temporada.

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Tejada, de 29 años, décimo en la última Vuelta a España y vigésimo sexto en el Tour de Francia, ganó este año la sexta etapa de la París-Niza y se ha convertido en protagonista habitual en las jornadas de montaña.

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"Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa en el Netcompany INEOS. Desde que empecé a practicar el ciclismo, siempre he considerado a este equipo como un referente en este deporte. Recuerdo haber seguido con gran admiración a corredores como Bradley Wiggins, Chris Froome, Geraint Thomas, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Sergio Henao", afirmó el de Pitalito (departamento del Huila).

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"Se trata de un equipo con una historia increíble, unos valores sólidos y un enorme respeto dentro del pelotón. Formar parte de esa historia es una oportunidad especial y una gran motivación para seguir dando lo mejor de mí mismo", indicó Tejada, quien agradeció la confianza que ha depositado el equipo y aseguró que tiene "muchas ganas de seguir creciendo como ciclista, aprendiendo de las personas que me rodean y trabajando cada día para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos".

Mientras tanto, Geraint Thomas, director deportivo, comentó que Tejada "es un escalador fuerte y sólido con mucha experiencia. Ha estado siempre entre los mejores en los últimos años y será un gran apoyo para los corredores de la clasificación general".

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"Aporta profundidad a nuestro grupo de escaladores y nos da más opciones en la montaña, por lo que será una incorporación realmente valiosa para la plantilla y estamos muy ilusionados por empezar a trabajar con él", apuntó.

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Harold Tejada, ciclista colombiano.
Harold Tejada, ciclista colombiano.
Foto: Getty Imágenes

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