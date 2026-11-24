Jesús Owono, portero del FC Andorra, ya se entrena en solitario después de realizar su primera aparición pública en el partido del viernes pasado del club del Principado contra el Leganés.

El guardameta, sancionado con 12 partidos después de una dura entrada que provocó la muerte del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, empezó a entrenarse la semana pasada en solitario y el lunes continuó con sus sesiones en solitario.

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De momento, el club del Principado, que cuenta con Gerard Piqué como máximo accionista y máximo responsable del cuerpo técnico, no ha anunciado de manera oficial la vuelta del portero internacional por Guinea Ecuatorial.

🚨 Jesús Owono ya se entrena en solitario con el FC Andorra https://t.co/T7IdAfHV8I — MARCA (@marca) November 24, 2026

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La jugada entre Jesús Owono y Jesús de Miguel sucedió el 2 de noviembre en el tramo final del encuentro en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El delantero madrileño sufrió un severo impacto en el pecho con la rodilla del portero del FC Andorra con una parada cardiorrespiratorio y al día siguiente murió.



¿Cuándo falleció Jesús de Miguel y por qué?

El futbolista español Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, falleció el martes 3 de noviembre de 2026, a los 30 años, luego de sufrir un fuerte golpe en el pecho durante el partido frente al FC Andorra, correspondiente a la jornada 12 de la Segunda División de España.

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El incidente ocurrió el lunes 2 de noviembre, en el estadio Heliodoro Rodríguez López, durante los minutos finales del encuentro. De Miguel disputaba un balón cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, salió de su área e impactó con la rodilla en el pecho del delantero. Tras el choque, el atacante cayó al césped y recibió atención médica inmediata. El guardameta fue expulsado con tarjeta roja por la acción.

Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, falleció a los 30 años. Foto captura de pantalla de video

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Los servicios médicos realizaron maniobras de reanimación y lograron recuperar el pulso del futbolista, quien fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Allí permaneció ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sin embargo, durante la madrugada presentó un deterioro neurológico y falleció el martes. El informe preliminar de la autopsia señaló que la causa de muerte fue un traumatismo torácico de carácter accidental.