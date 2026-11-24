El Bayern Múnich llega al duelo contra el Lille en la Liga de Campeones sacudido por lesiones y debates varios; que van desde el caso de Jamal Musiala y la actitud del club ante sus problemas neurológicos, hasta la separación de Manuel Neuer, que ha llevado a que el algunos medios se hable del regreso del FC Hollywood.

Cabe destacar que el apodo 'FC Hollywood' es el apodo mediático que se le ha puesto al cuadro 'bávaro', cuando tiene problemas institucionales, tales como ñlos que suceden en este momento. Esto se originó en los años 80.

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El caso Neuer

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La separación de Neuer ha generado también titulares de prensa e intervenciones en las redes sociales que pueden terminar afectando al vestuario. Un detalle que se ha resaltado es que Neuer, cuyo hijo menor tiene apenas dos meses, ha sido visto con una nueva mujer en Sicilia (Italia), según el diario Bild.



🚨 𝐁𝐑𝐈𝐒𝐀𝐍𝐓: Kimmich- und Götze-Ehefrauen unterstützen scharfe Kritik an Manuel Neuer!



Bayern-Torwart Manuel Neuer steht nach Berichten über die Trennung von seiner Ehefrau Anika massiv in der Kritik. Während Anika mit den beiden gemeinsamen Kindern zurückblieb, soll Neuer… pic.twitter.com/6fol06xY7F — bayern_aktuell_ (@bayern_aktuell_) November 23, 2026

Ante ello, una consejera conyugal, Ruth Marquard, arremetió contra Neuer a través de Instagram acusándolo de dejar su familia en la estacada. La esposa de Joshua Kimmich, segundo capitán del Bayern, Lina Kimmich, reaccionó a ese mensaje de Instagram con un "me gusta" lo que puede interpretarse como un gesto de solidaridad con Annika Neuer.

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Todo ello, desde la lesión de Kane hasta los culebrones de Musiala y Neuer, ocurre en momentos en que el Bayern parecía haber superado de buena manera una fase difícil en la que incluso el entrenador Vincent Kompany había estado de baja y hospitalizado.

Ahora, en ausencia de su jugador más importante y de otras piezas claves y en medio de una gran intranquilidad tiene que enfrentar la tarea de ganar los partidos que le quedan de la Liga de Campeones para estar en los ocho primeros.

Manuel Neuer is in Brazil, continuing his rehab there for a week in agreement with the sporting management and medical department. Videos of Neuer at McDonald's and on a scooter with an unidentified woman in Buzios surfaced on Friday. He is understood to have separated from his… pic.twitter.com/uFR8XHyBGH — Bayern Echo (@BayrnEcho) November 20, 2026

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El caso Musiala

Ahora el caso más grave es el de Musiala. No se trata tanto de sus problemas médicos -desvanecimientos en varios partidos- ni de su racha de lesiones musculares sino de la postura que han asumido Uli Hoeness y Karlheinz Rummenigge que, aunque ya no están en lo más alto de la cúpula del club, siguen siendo miembros del Consejo de Vigilancia y tienen una enorme influencia.

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Rummenigge, tras el partido contra el Colonia, dijo que era difícil creer que Musiala, tras todos sus problemas, volviera a mostrar el nivel del pasado y agregó que lo que aporta en el campo ya no refleja la remuneración que recibe y que eso es algo que había que discutirlo con sus representantes.

Al ser preguntado si se planteaba la venta de Musiala respondió que no se podía imaginar que algún club quisiera fichar al centrocampista en las circunstancias actuales.

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Las reacciones fueron múltiples, entre ellos las de viejas figuras del club como Matthäus o Steffen Effenberg, que en el pasado rara vez han estado de acuerdo en algo pero que, en esta ocasión, coincidieron en su solidaridad con el internacional germano. También el sindicato de jugadores Fifpro tomó posición a favor del jugador y en la asamblea del club un socio, en su condición de neurólogo, tomó la palabra para criticar a Hoeness y a Rummenigge.

Todo eso naturalmente causa intranquilidad en el vestuario en un momento clave de la temporada en la que -aunque el Bayern sigue invicto en todas las competiciones- se ha perdido el liderato en la Bundesliga y el Bayern está lejos de tener asegurada una plaza entre los ocho primeros de la primera fase de la Liga de Campeones.

Jamal Musiala mengalami kondisi yang namanya kejang absans, yaitu perubahan dan penurunan kesadaran yang mendadak.



Musiala sudah 2 kali kolaps atau pingsan saat Agustus 2026.



Kondisi ini disebabkan oleh perubahan sinyal listrik otak yang mendadak, seringkali dihubungkan dengan… pic.twitter.com/KvIZs77l6j — dr. Adam Prabata (@AdamPrabata) November 23, 2026

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La racha de lesiones agravan la situación. Lo más grave es el caso de Harry Kane, el último Balón de Oro y único jugador al que la mayoría de los comentaristas ven como irremplazable. Pero además, contra el Lille, faltarán Alphonso Davies, Michael Olise, Ismael Sibari y Serge Gnabry en la parte ofensiva. El colombiano Luis Díaz podrá volver a la convocatoria, pero lo más posible es que empiece el partido en el banquillo.

También faltará Manuel Neuer que tiene una lesión en el pie y además, con autorización del club, se fue de viaje para huir de los debates en torno a su separación.