El papa León XIV elogió el humilde estilo del ciclismo y recordó a los ciclistas que han sido víctimas de los accidentes de tráfico, al recibir este lunes en el Vaticano a casi un centenar de figuras destacadas del ciclismo, entre ellas Miguel Indurain, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Paul Seixas o Mariana Pajón, entre otras leyendas de este deporte.

"La bicicleta forma parte de la historia y la identidad de muchas culturas. Por un lado, es un medio útil de desplazamiento sencillo y un estilo de vida saludable; por otro, es una herramienta que puede propiciar hermosas experiencias espirituales", aseguró el papa ante la delegación de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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El papa, conocido amante del deporte, explicó que muchos como él guardan con cariño las imágenes de las carreras de los campeones que tenía delante en esta audiencia.

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"Ser testigo de esas hazañas deportivas, tan profundamente arraigadas en la cultura y el tejido social, va más allá del mero acto de competir. Las victorias, pero también las derrotas, las alegrías y las decepciones que has afrontado, expresan los valores y los retos que constituyen la existencia humana", añadió.



Entre los asistentes figuran el español Miguel Induráin, cinco veces ganador del Tour de Francia de forma consecutiva, y otras grandes leyendas como el belga Eddy Merckx, el francés Bernard Hinault, los británicos Christopher Froome y Mark Cavendish, el estadounidense Greg LeMond, el italiano Vincenzo Nibali o la neerlandesa Annemiek van Vleuten.

También el español Ricardo Ten, campeón del ciclismo paralímpico y del mundo, o la doble campeona olímpica colombiana Mariana Pajón, se encuentran en la delegación recibida por el pontífice.

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León XIV elogió al ciclismo porque " te permite buscar lugares de silencio y contemplación, donde puedes cultivar una conciencia de la creación, lejos del ruido y el tráfico de la ciudad".

Y porque "en una sociedad que corre el riesgo de reducir nuestra relación con el medio ambiente al nivel funcional de producción y consumo, el humilde estilo del ciclismo puede ser una propuesta válida para fomentar nuestra vida interior".

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Animó a todos —directivos, organizadores de carreras y expertos en el mundo del ciclismo— "a que se aseguren de que este deporte siga promoviendo experiencias de auténtica humanidad"

Mariana Pajón, ciclista colombiano. colprensa.

Y también quiso recordar "a los ciclistas que han sido víctimas de accidentes de tráfico". "Entre ellos hay atletas y aficionados, mujeres y hombres que eligen la bicicleta para ir al trabajo y al estudio: los recordamos en nuestras oraciones", concluyó.

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En junio de 2025, un mes después de su elección, el papa estadounidense bendijo a los ciclistas que participaban en la última etapa del Giro de Italia, recibiendo de ellos la 'maglia rosa'.