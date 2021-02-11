Noticias Caracol Iván Sosa
Iván Sosa
Ciclista profesional colombiano del equipo británico Ineos-Gerenediers
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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 7: Jonas Vingegaard, campeón
Este domingo, la séptima jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al australiano Brady Gilmore, quien se impuso al esprint en Barcelona.
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Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 5 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana
Este viernes 27 de marzo, la cuarta jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 tendrá un recorrido de 155 kilómetros entre las localidades de La Seu d'Urgell y La Molina/Coll de Pal.
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¿Cómo quedó Nairo Quintana en la clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 4?
En Caracol Sports le contamos cómo le fue al colombiano Nairo Quintana en la cuarta jornada de la Vuelta a Cataluña 2026. Acá toda la información al detalle.
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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 4: Remco Evenepoel cedió terreno
La cuarta jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al británico Ethan Vernon, quien le ganó el esprint final al líder Dorian Godon.
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Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 4 con Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel
Este jueves 26 de marzo, la tercera jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 tendrá un recorrido de 173 kilómetros entre las localidades de Mataró y Vallter.
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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña, tras la etapa 3; Remco Evenepoel sufrió una caída
La tercera jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al francés Dorian Godon, sin embargo, la noticia fue que Remco Evenepoel se cayó a 500 metros de la meta.
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Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Jonas Vingegaard y Nairo Quintana
Este martes 23 de marzo, la segunda jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 tendrá un recorrido de 167 kilómetros entre las localidades de Figueres y Banyoles.
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Clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026, tras la etapa 1; Remco Evenepoel sorprendió
La primera jornada de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó como ganador al francés Dorian Godon, quien le ganó en el sprint final al belga Remco Evenepoel.
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Vuelta a Cataluña 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 1 por Caracol Sports y Ditu
No se pierda ningún detalle de la edición 105° de la Vuelta a Cataluña 2026, carrera que inicia este lunes 23 de marzo. ¡Agéndese con lo mejor del ciclismo!
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Iván Ramiro Sosa comandará al equipo Movistar en el Tour de Omán 2023
La versión número 12 del Tour de Omán iniciará el sábado 11 de febrero y el colombiano Iván Ramiro Sosa buscará su primer triunfo de la temporada con el equipo Movista.