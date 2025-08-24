Jonas Vingegaard reveló cómo está físicamente, tras su caída en la etapa 2 de La Vuelta

El danés Jonas Vingegaard (Visma a Lease), ganador de la segunda etapa y maillot rojo de la Vuelta a España, dijo en la cima de Limone Piemonte que no fue una "victoria buscada", pero señaló que "si se presentan opciones hay que aprovecharlas".

El ciclista danés disputó el éxito al italiano Giulio Ciccone, a quien batió por centímetros.

"Ha sido un final muy duro porque la subida se ha hecho a un ritmo elevado. No fue fácil seguir a rueda. Ciccone atacó con fuerza y creí que no le podría superar, pero faltaban más metros de los que pensaba y pude arrancar a por la victoria", comentó.

Jonas Vingegaard se vio envuelto en una caída a 26 km de meta, pero restó importancia al accidente.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito al título en la Vuelta a España 2025 AFP

Publicidad

"Tras la caída sentí molestias en la rodilla, pero luego me fui encontrando mejor y esas molestias desaparecieron. Se trata de un raspón, sin más. El hecho de que estuviera mojado benefició el contacto con el asfalto", explicó el doble ganador del Tour.

El triunfo en la segunda etapa de la Vuelta, y primer final en alto, no fue una forma de reivindicarse como favorito de la ronda, ni siquiera fue un objetivo perseguido de inicio.

Publicidad

"No tenía ganas de demostrar nada, pero si la victoria se pone al alcance se puede intentar, y hubo suerte. Vine motivado después del Tour, pero no puedo decir que fuera una victoria buscada. Decidimos que no íbamos a buscar la victoria, pero las cosas salieron de otra manera", destacó.