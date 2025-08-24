Publicidad

Jonas Vingegaard reveló cómo está físicamente, tras su caída en la etapa 2 de La Vuelta

Jonas Vingegaard reveló cómo está físicamente, tras su caída en la etapa 2 de La Vuelta

A pesar de que ganó, tras imponerse en el ascenso final, el estado de salud del danés, Jonas Vingegaard, era una incógnita, luego del fuerte golpe que sufrió.

Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, sufrió una caída en la etapa 2 de la Vuelta a España
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 24, 2025 01:27 p. m.